Pierpaolo Pretelli “Vorrei diventare ancora padre..”/ Proposta choc in arrivo a Giulia Salemi?

Nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli, sempre più vicino a Giulia Salemi, ha fatto una dichiarazione importante dentro la casa del Grande Fratello Vip. A tavola con gli altri concorrenti, mentre si parlava del difficile rapporto di Andrea Zenga con suo padre Walter, l’ex velino di Striscia la Notizia ha manifestato il desiderio di diventare padre per la seconda volta: “Un’emozione che vorrei rivivere”. Pretelli è già padre del piccolo Leonardo, 3 anni, nato dalla sua relazione con Ariadna Romero. Pierpaolo ha raccontato ad Andrea Zenga che la sua ex compagna ha subito 12 ore di travaglio. Dopo la fine della loro storia d’amore Pierpaolo e Ariadna sono rimasti in buoni rapporti, per il bene di loro figlio: “Quando è finito l’amore visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto in famiglia. Lo stesso vale per lui”, ha detto la modella cubana a Casa Chi.

Pierpaolo Pretelli vuole un altro figlio: come reagirà Giulia Salemi?

Giulia Salemi avrà colto la dichiarazione di Pierpaolo Pretelli? La ragazza condividerà il suo desiderio di avere un figlio? Nei giorni scorsi, parlando con l’ex velino, l’influencer italo-persiana aveva detto di sentirsi pronta a dedicarsi alla famiglia. Forse i due ragazzi stanno davvero pensando di costruire qualcosa di importante insieme. Nelle ultime ore, però, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dovuto affrontare la loro prima discussione di coppia a causa di alcune grida provenienti dall’esterno, che facevano riferimento a un certo “Alessio”. Dopo aver chiarito con Giulia, Pierpaolo ha confidato a Mario Ermito di voler continuare la relazione anche all’esterno, una volta finito il Grande Fratello Vip: “Lo vedo dai suoi occhi che è sincera, non stavo così bene da parecchio tempo. Quando usciremo, sicuramente farò su e giù da Milano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA