Pierpaolo Pretelli Vs 5 Sfere/ Da Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi finti flirt per notorietà?

Pierpaolo Pretelli Vs 5 Sfere a Live Non è la d’Urso

Pierpaolo Pretelli è pronto a prendere parte a Live Non è la d’Urso? Questa volta la conduttrice non ha rivelato molto della sua serata che ha definito appassionata e intensa ma non sappiamo ancora se tra i protagonisti ci siano, o meno, i protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 usciti proprio lunedì scorso dalla casa. Al momento non vi è una conferma ufficiale ma ha spifferare la sua partecipazione è stata Arianna David che via social ha annunciato non solo la presenza di Pierpaolo Pretelli ma anche il suo scontro con le cinque sfere in studio. Molto spesso l’ex velino è finito sotto accusa non per via del suo comportamento nella casa quanto per le sue questioni amorose. Appena arrivata Elisabetta Gregoraci lo abbiamo visto lanciatissimo con lei fino a quando non ha capito che forse non ci sarebbe mai stato niente tra loro.

Da Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli sotto accusa?

In un secondo momento ha rivisto la sua Ariadna riscontrando in lei ‘una luce diversa nello sguardo’ e ripensando ad un possibile ritorno di fiamma, e poi? E’ arrivata Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e Pierpaolo Pretelli ha perso la testa per lei dimostrandosi geloso, a tratti ossessivo, fino a quando i due non sono finiti insieme tra le polemiche. Proprio queste possono essere le accuse rivolte al gieffino che già ieri pomeriggio è stato ospite a Verissimo per confermare i suoi sentimenti per l’influencer al grido di ‘siamo una squadra’. Ma come andrà a finire quando verranno a galla polemiche e accuse e quale sarà la reazione del pubblico alla polemica in studio? Lo scopriremo solo questa sera se Barbara d’Urso confermerà la sua puntata shock sui vipponi e sui gieffini, Pierpaolo Pretelli compreso.



