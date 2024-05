Pierpaolo Siano dopo l’addio ad Ida Platano e la lite a Uomini e Donne/ “Il rispetto è un atto d’amore”

Pierpaolo Siano, l’ultimo confronto con Ida Platano a Uomini e Donne

L’ultimo confronto tra Pierpaolo Siano e Ida Platano ha animato la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 14 maggio 2024. Tra il corteggiatore e la tronista sono volate parole durissime con Pierpaolo che ha accusato Ida di averlo preso in giro portando avanti la loro conoscenza solo per continuare a sperare di poter avere delle risposte positive da Mario Cusitore. Deluso e arrabbiato, Pierpaolo ha tirato fuori tutte le proprie emozioni spiegando che qualora fosse stato scelto avrebbe detto no. “Hai sempre preferito lui a me. Se prima avevo dei dubbi, me lo hai dimostrato in quest’ultima settimana. Me ne vado, non ho più niente da dire a questa donna. Impara a fare la donna, fai questo da 7 anni”, le dure parole di Pierpaolo.

Il corteggiatore ha così lasciato lo studio di Uomini e Donne in preda alla rabbia senza più rientrare e concludendo con un durissimo botta e risposta la sua avventura come corteggiatore di Ida. Dopo la messa in onda della puntata, Pierpaolo è così tornato sui social con un messaggio che sembrerebbe diretto proprio ad Ida.

Il messaggio social di Pierpaolo Siano dopo l’addio a Uomini e Donne

Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne dedicata al suo ultimo confronto con Ida Platano, Pierpaolo Siano, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post con un messaggio che sembrerebbe diretto all’ex tronista. “Il rispetto è un atto d’amore. Ciò che semini raccogli”, ha scritto Siano.

Dopo l’addio alla trasmissione, tra Pierpaolo e Ida non c’è stato più alcun contatto. Diversamente, invece, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Mario Cusitore e Ida Platano torneranno in studio, per l’addio definitivo, in occasione dell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne.

