Pierpaolo Siano, frecciatina a Mario Cusitore e lite con Ida Platano/ Scontro a Uomini e Donne

Pierpaolo Siano, la reazione social dopo l’eliminazione di Mario Cusitore a Uomini e Donne

Pierpaolo Siano non resta in silenzio e, dopo l’eliminazione di Mario Cusitore avventura nel corso della registrazione del 22 aprile 2024, si è lasciato andare ad un gesto social che non è passato assolutamente inosservato. Nel corso della registrazione di ieri, infatti, Ida Platano, dopo un durissimo confronto con Mario Cusitore che ha ammesso di aver visto una ragazza in un B&B con cui, però, non sarebbe accaduto niente, ha deciso di eliminare definitivamente il corteggiatore napoletano. Una situazione a cui Pierpaolo non ha assistito. Come ha spiegato Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni, infatti, Pierpaolo non era presente e non si è parlato di lui per tutto il tempo.

Al termine della registrazione, però, la reazione di Pierpaolo è arrivata puntuale. Siano, infatti, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un fondo nero aggiungendo semplicemente due facce che ridono. Una storia che non è passata inosservata e che i fan del dating show di canale 5 hanno interpretato come una frecciatina a Mario.

Pierpaolo Siano, lo sfogo contro Ida platano

Pierpaolo Siano, assente nella registrazione di ieri, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è stato invece il protagonista della registrazione di Uomini e Donne del 23 aprile 2024. Il corteggiatore, presente in studio, si è scontrato con Ida Platano accusandola di averlo preso in giro e di aver tentennato per avere tempo per capire la veridicità delle segnalazioni su Mario. Pierpaolo, furioso, ha inoltre ammesso che sarebbe stato un no qualora Ida lo avesse scelto.

Tra la tronista e il corteggiatore è andato così in scena un duro scontro che si è concluso con la scelta di Pierpaolo di andare via. L’atteggiamento del corteggiatore è stato giustificato da Tina Cipollari mentre è stato giudicato esagerato da Gianni Sperti.

