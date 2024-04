Pierpaolo Siano, lite con Ida Platano a Uomini e Donne: poi lascia lo studio/ Maria De Filippi lo difende

Tina Cipollari punge Ida Platano a Uomini e Donne

Tina Cipollari punge ida Platano nella puntata di Uomini e Donne del 30 aprile 2024 dopo aver indagato sulla segnalazione ricevuta dalla tronista su Mario Cusitore. La bionda opinionista, di fronte ad un ballo tra Ida e Mario, non nasconde di essere sorpresa dall’atteggiamento della Platano. “Sembra che tu non creda a questa signora perché continui a ballare e ad abbracciare Mario”, spiega Tina che, poi, rivolgendosi a Pierpaolo, decide di dargli un consiglio – “Stai perdendo tempo”. Pierpaolo ammette di essere d’accordo con Tina e di essere convinto che Ida sia innamorata di Mario per accettare tutte le segnalazioni ricevute dalla redazione di Uomini e Donne sul suo conto.

Ida, però, spiega di non essere affatto innamorata di Mario ma di volergli concedere ancora una volta il beneficio del dubbio non avendo la certezza della veridicità della segnalazione. Una spiegazione che, però, non convince Pierpaolo il quale lancia un avvertimento alla tronista.

Gianni Sperti contro Pierpaolo Siano: Maria De Filippi difende il corteggiatore

Pierpaolo Siano ammette di non voler più tollerare l’atteggiamento di Ida Platano al punto da lanciare un avvertimento alla tronista: “Se vuoi recuperare con me devi venirmi a prendere a casa”, dice il corteggiatore annunciando, così, l’intenzione di abbandonare il programma. Un atteggiamento, quello di Pierpaolo, che non piace a Gianni Sperto che lo giudica come “un atteggiamento infantile”.

A difendere, però, Pierpaolo è Maria De Filippi che fa notare un dettaglio importante del carattere del corteggiatore. “Dopo un ballo, lui passa di là per non apparire davanti alle telecamere. Questa è una cosa che non fa nessuno. Lo fa per non disturbare chi sta lavorando. Lui è molto particolare. Può darsi che in una circostanza come questa sia a disagio con le telecamere e il microfono. Penso sia una questione di educazione e pudore”.











