Pierpaolo Siano, lite con Ida Platano prima di lasciare Uomini e Donne/ “Non faccio la ruota di scorta”

Pierpaolo Siano, scontro con Ida Platano a Uomini e Donne

Duro botta e risposta tra Pierpaolo Siano e Ida Platano nella puntata di Uomini e Donne del 14 maggio 2024. Tutto inizia con l’ingresso in studio di Ida ancora scossa dalla situazione affrontata con Mario Cusitore. Dopo aver mostrato un video in cui Mario, dietro le quinte, ribadisce di non aver fatto nulla con la ragazza del B&B e di non aver detto niente per paura della reazione di Ida, Maria De Filippi annuncia l’ingresso in studio di Pierpaolo Siano.

“Sono venuto qui solo per rispetto tuo e della redazione. Sinceramente da te non voglio sentire niente, ho già visto abbastanza. Nell’ultimo videomessaggio che hai fatto mi hai messo sullo stesso livello di Mario e questa è una cosa gravissima perché significa che tutto quello che ho fatto per te è passato inosservato. Hai sempre preferito lui e a me. Avevo il dubbio, ma sono andato avanti perché mi interessavi. Sei venuta da me, sotto casa mia e mi hai detto che ci tenevi e poi cosa hai fatto? Hai voluto rivedere Mario perché dovevi capire cose della segnalazione. Io non faccio la ruota di scorta”, sbotta Pierpaolo.

La reazione di Ida Platano alle accuse di Pierpaolo a Uomini e Donne

Ida Platano, però, prima di lasciare il trono, non ci sta e si difende: “Ti ho fatto vedere l’interesse reale per te. Ti ho sempre detto che ti vedevo più pulito, più sincero e questo mi ha portato ad un interessamento nei tuoi confronti. Sicuramente c’era un trasporto diverso nei riguardi di Mario ma se lo sentivi perché sei rimasto?”, ribatte la tronista che ribadisce di essere sempre stata interessata a conoscere.

“Tu volevi tenermi lì, seduto, come un angioletto per poi arrivare a scoprire la verità che speravi su Mario. Le tue sono tutte scuse. Il tuo trono, se tu non fossi venuta ad Avellino, sarebbe finito. Mi hai portato al limite, non ce la faccio più. Non hai mai apprezzato quello che ho fatto per te e ti dico che ti avrei detto no se fossi stato la tua scelta”, dice ancora il corteggiatore. “Non ti avrei mai chiesto di conoscerti fuori”, ribatte la tronista. “Impara a fare la donna”, conclude Pierpaolo lasciando lo studio. Tina Cipollari consola Ida: “Con questi due saresti passata dalla padella alla brace, va bene così” mentre Daniele aggiunge – “Ti sei salvata”.

