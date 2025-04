Pierpaolo Siano potrebbe fare il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne. I fan del programma ricorderanno sicuramente la sua partecipazione alla corte di Maria De Filippi: Siano è stato infatti uno dei corteggiatori di Ida Platano durante il suo percorso da tronista, che sappiamo poi essersi concluso con un nulla di fatto. Oggi Ida ha lasciato definitivamente il programma e anche Pierpaolo non ne fa più parte, eppure non esclude la possibilità di tornare.

Lo ha ammesso ai microfoni di L’Architetto, rivelando che però tornerebbe non come corteggiatore, bensì come cavaliere del Trono Over. “Rifarei il percorso, ma in maniera diversa e stavolta nel trono over.” ha spiegato l’ex di Uomini e Donne, che in questi mesi ha continuato a seguire il programma, tanto che spesso ha commentato fatto o situazioni inerenti.

Pierpaolo Siano pronto a tornare a Uomini e Donne: le parole su due dame del trono Over

Ma non è tutto. Pierpaolo Siano ha dichiarato che, qualora tornasse in studio, intraprenderebbe un percorso diverso: “Sarei più deciso e diretto. – e ha aggiunto – Mi piacciono un paio di ragazze presenti, ma non mi fanno impazzire. Dovrei conoscerle per capire. Se capita la possibilità, mi farebbe molto piacere. Se non si creasse nulla, sarei io il primo ad alzarmi e andarmene, con sincerità e senza problemi”.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è poi espresso su alcune dame del trono Over, a partire da Sabrina Zago, per la quale ha ammesso di provare grande stima. Ha quindi detto la sua anche su Morena, dichiarando di non aver compreso, da spettatore, quale sia il suo vero prototipo di uomo o se stia cercando davvero il grande amore. Non resta che vedere se, nelle prossime settimane, Pierpaolo farà davvero il suo ritorno nello studio di Canale 5.

