Pierpaolo Sileri/ “Ho il porto d’armi per delle minacce ricevute”

Dal caso di Voghera, con tanto di dibattito sull’uso delle armi in Italia, alla situazione epidemiologica in Italia, Pierpaolo Sileri a tutto tondo a In onda. Il sottosegretario alla Salute, sul dossier armi, ha rivelato: «Il numero delle armi in Italia non è cospicuo, è tra i più bassi in Europa. Io ho il porto d’armi, ho ricevuto delle minacce negli anni passati, non nella vita politica ma in precedenza. La pistola è chiusa in cassaforte e non ricordo nemmeno il numero, è meglio non portarla. L’ho preso dieci anni fa, minacce molto importanti non per motivi politici ma per la mia vita da medico».

Conte cancella i meetup M5s: è caos/ "Così può scegliere i candidati senza disturbo"

«I miei colleghi molto spesso ricevono minacce», ha aggiunto Pierpaolo Sileri, per poi precisare: «Devi avere un’abilità al maneggio delle armi, per la difesa personali hai una serie di certificazioni che devono testimoniare un equilibrio. Bisogna imparare le armi, non è un giocattolo o una cosa che puoi portare in giro».

Romano Prodi spiato da Pegasus/ "Mi piacerebbe sapere per conto di chi"

PIERPAOLO SILERI SULLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Pierpaolo Sileri si è poi soffermato sulla gestione della pandemia: «La cosa più di buonsenso è che ci sarà una progressiva introduzione del green pass in alternativa alle chiusure. Se oggi hai 5 mila casi che non determinano un aumento di ricoveri… Nel Regno Unito ci sono 60 mila casi e 100 morti, non sono gli stessi contagi di 7-8 mesi, non perchè il virus sia diverso ma perché la popolazione è vaccinata. Il virus non è diventato meno forte, ma la popolazione è vaccinata. Anche noi avremo un numero crescente di morti e ricoverati, ma inferiore in proporzione ai contagiati. Potremmo anche noi arrivare a 50-60-70 mila contagi e un’area potrebbe diventare gialla o arancione. Fra il diventare giallo e arancione con un numero di contagi che non pesano sui ricoveri significherebbe fare un passo indietro,oggi non necessario perché le persone sono vaccinate o fanno il tampone per il green pass».

LEGGI ANCHE:

Giovanni Toti: “Lockdown per No Vax”/ “Io dittatore? Unici contro libertà siete voi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA