Pierpaolo Sileri/ “La gente non scarica Immuni perchè teme di finire in quarantena”

Immuni è al centro del dibattito negli ultimi giorni, Pierpaolo Sileri invoca una strategia diversa. L’applicazione non è stata scaricata diffusamente come preventivato in un primo momento e, intervenuto ai microfoni di Di Martedì, il viceministro della Salute ha provato a spiegare il perché di questo flop: «Oltre al fatto della privacy e delle stupidaggini dette all’inizio, uno dei motivi per cui gli italiani non scaricano Immuni è perché hanno paura di andare in quarantena. Se tu scarichi Immuni e ti arriva il messaggio, finisci 14 giorni in quarantena. Per questo le persone tendono a tenerlo segreto». Per l’esponente del Movimento 5 Stelle è necessario individuare una nuova strada: «Dobbiamo trovare una soluzione una via media che consenta di dare una risposta di sicurezza e allo stesso tempo dare la libertà della quotidianità».

PIERPAOLO SILERI: “IMMUNI, SERVE UNA VIA MEDIA”

Il Governo ha annunciato un nuovo piano di promozione per l’app Immuni e nelle ultime ore qualcosa sembra cambiato. Come riportato dai colleghi di Repubblica lunedì, sono stati registrati oltre 357 mila download nel giro degli ultimi giorni, che hanno portato il totale a 7.036.898 persone che l’hanno attivata. In base ai dati a disposizione, l’applicazione ha inviato quasi 6 mila notifiche, con 357 utenti positivi che hanno caricato i codici permettendo di avvisare le persone entrate in contatto con loro. «Scaricate l’app Immuni. Aiutateci a tenere bassa la pressione sugli ospedali. Aiutateci a garantire le cure anche ai malati non Covid-19», l’ultimo appello del sindacato nazionale dei medici ospedalieri Anaao-Assomed.



© RIPRODUZIONE RISERVATA