Pierpaolo Sileri/ “Terza dose da ottobre, No Vax minacciosi? Effetto dei social”

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite stamane in collegamento con Morning News su Canale 5. Si parla delle numerose proteste no vax degli ultimi giorni che hanno coinvolto in particolare virologi e giornalisti, e per la giornata odierna, 1 settembre 2021, sono state preannunciate accese proteste fra cui il blocco dei treni: “Coloro che fanno le minacce sono un numero esiguo ma sono rumorose, questo è l’effetto dei social, i social non aiutano. Ci sono tutte le fake news date, come ad esempio sul green pass che è un importante mezzo diagnostico: attraverso i tamponi di coloro che non vogliono vaccinarsi ha un aspetto diagnostico”.

Quindi Sileri ha parlato del Green Pass: “Il Green pass non è discriminazione ma è un mezzo di protezione e non è tipicamente italiano, è stato messo in gran parte dell’occidente, figuriamoci poi come viene interpretata la rigidità delle regole in alcuni Paesi asiatici”. Sui possibili morti per covid nell’immediato futuro: “Abbiamo 130mila morti alle spalle e altri 30mila davanti. Ma non l’ha detto Sileri ma l’Oms: 236mila morti in Europa da qui a dicembre, e facendo due calcoli… Non è una presa in giro: se la vaccinazione rimane così come è, noi abbiamo circa 4 milioni over 50 non vaccinati quindi infettabili e il virus continuerà a circolare, quelli sono i numeri, e se poi aggiungiamo anche gli under 50 a rischio…”.

SILERI: “IL 70% DI POPOLAZIONE IMMUNIZZATA NON BASTA PIU’”

E ancora: “Questo messaggio tende a dire di vaccinarsi, ancora non abbiamo finito: la percentuale raggiunta oggi, 70%, era utile un anno fa quando avevamo il virus originario, oggi abbiamo la variante Delta che si diffonde di più. Terza dose fuorviante? Assolutamente no, rafforza l’immunità come si legge su alcuni studi. Quando? Da ottobre per le persone più fragili e progressivamente per coloro che hanno fatto il vaccino per primi. Quale terza dose? Ci saranno vaccini adattati alle varianti che emergeranno nel futuro”.

Quindi Sileri ha aggiunto: “La regola è chiara, oggi è l’1 settembre e serve il green pass su alcuni mezzi, son già diverse settimane tra l’altro che sappiamo che queste regole saranno entrate oggi, così come sono state stabilite da tempo regole per scuole e università”. Sulle parole dell’assessore D’Amato: “No vax si paghino cure da soli? Penso sia stata più una provocazione, stiamo lasciando indietro troppe patologie compresi i cancri”.



