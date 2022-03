Pierpaolo Spollon, chi è attore di “Doc”/ Mistero su fidanzata: “Mi innamoro spesso”

Nuovo appuntamento questa sera con Amadeus e la ‘combo’ di programmi che lo vedono al timone ovvero “Affari Tuoi – Formato Famiglia” e poi “Soliti Ignoti – Il ritorno”: e se per il gioco delle identità misteriose vedremo in gara la coppia (anche di fatto?) formata da Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, il game show dei pacchi vedrà come ospite speciale Pierpaolo Spollon, di recente visto in tv con la fiction campione d’ascolti “Doc – Nelle tue mani”.

Ma cosa sappiamo del 33enne attore veneto che nella seconda stagione della serie tv targata Rai interpreta il ruolo del dottor Riccardo Bonvegna? Andiamo con ordine: originario di Padova, dove è nato il 10 febbraio 1989, Pierpaolo Spollon si avvicina al mondo del cinema e della recitazione da piccolo, per poi trasferirsi appena maggiorenne a Roma per studiare presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, rampa di lancio per l’esordio nel 2010 sul set di “Terraferma” di Emanuele Crialese. Da lì è una piccola escalation con parti importanti sul piccolo schermo: basti pensare alla fiction “Un medico in famiglia” ma anche al cinema con “Leoni” (2013) e “La dolce arte di resistere” (2015). Tuttavia è l’entrata nel cast di “Doc” a farlo entrare nel cuore del grande pubblico (oltre che di quello femminile…), senza dimenticare la partecipazione nella serie “Blanca” nel ruolo di Nanni.

PIERPAOLO SPOLLON, CHI E’ L’ATTORE DI “DOC”? MISTERO SULLA PRESUNTA FIDANZATA, MA…

Questo per quanto riguarda il lato pubblico della vita di Spollon, peraltro discretamente attivo sui social e quindi solito condividere con la sua nutrita fan base di follower i momenti di lavoro come quelli privati: meno sappiamo invece del versante sentimentale. Quello che è certo è che, al momento Pierpaolo non è mai stato sposato e non ha figli: l’attore patavino, almeno ufficialmente, non è fidanzato ma sulla sua presunta fiamma negli ultimi tempi sono circolati diverse voci e rumors che, a dire il vero, non sono mai stati confermati. In passato Spollon era fidanzato con una donna di cui però si sa poco.

D’altronde il diretto interessato pare essere molto abbottonato sulla sua vita amorosa e quindi il 33 pare essere sul serio single, cosa che farà inevitabilmente la felicità delle sue tante fan. A dimostrazione della sua ritrosia a parlare dell’argomento, basta ricordare che durante una intervista concessa a Francesca Fialdini, lo stesso Spollon aveva addirittura citato Chet Baker ammettendo di essere uso a innamorarsi facilmente ma in senso lato: “Io mi innamoro molto facilmente, ma di tutto…” aveva detto sibillino. Per quanto ancora riuscirà a dribblare i pettegolezzi che invece lo vorrebbero fidanzato proprio con la Angela di cui sopra, una ex compagna di scuola ai tempi del Liceo di cui però non sappiamo quasi nulla?











