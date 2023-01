Pierpaolo Spollon chi è/ Dalla bocciature a scuola, al successo di Doc

Pierpaolo Spollon chi è: biografia e carriera

Pierpaolo Spollon è diventato noto al pubblico per avere recitato nelle amate fiction: Che Dio ci aiuti, DOC – Nelle tue mani e la Porta Rossa. Le sue doti interpretative e il suo viso espressivo lo hanno reso uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano attuale.

Angela, la fidanzata di Pierpaolo Spollon/ Il suo volto è ancora un mistero

Pierpaolo Spollon nasce a Padova il 10 febbraio 1989, il padre è un commissario e sua madre lavora nell’esercito. I genitori, come si può immaginare, gli impartiscono un’educazione molto rigida. Si iscrive al liceo scientifico, ma viene bocciato ben due volta prima di capire che la sua passione è la recitazione. Nel 2008 partecipa a un provino per il film La giusta distanza, ma viene scartato. Nonostante questo, il regista lo nota e lo scrittura per la parte in una miniserie nel 2009. Per poter approfondire recitazione si trasferisce da Padova a Roma, dove studia con Gisella Burinato e Beatrice Bracco. Successivamente entra nel Centro Sperimentale e da lì inizia la sua carriera. Nel 2011 recita ne Il giovane Montalbano, successivamente anche in: Una grande famiglia (2011), Un passo dal cielo 2 (2012), Un marito di troppo (2012) e La dolce arte di esistere . L’attore è diventato amatissimo per aver interpretato lo specializzando in medicina Riccardo Bonvegna, nella fiction DOC – Nelle tue mani.

Pierpaolo Spollon vita privata: fidanzata, figli e curiosità

Pierpaolo Spallon è molto riservato sulla sua vita privata, ed è restio a parlare della sua situazione sentimentale. Dalle notizie trapelate sul web, sembra che l’attore sia stato fidanzato con una sua ex compagna di scuola Angela. La relazione, mai confermata in via ufficiale, sarebbe già finita.

Pierpaolo Spallon attualmente è single e senza figli e durante una intervista concessa a Francesca Fialdini ha ammesso: “Io mi innamoro molto facilmente, ma di tutto…” Dunque, l’attore non sembra molto a suo agio nel parlare di certi argomenti, ma da ciò che fa trapelare sembra che non ci sia ancora una donna nella sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA