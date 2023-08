Pierpaolo Spollon choc: “Ho due figli, ecco perché non l’ho mai detto”/ Il retroscena: “Ho avuto paura che…”

Pierpaolo Spollon rivela per la prima volta di essere papà di due figli

Pierpaolo Spollon, da sempre molto riservato, ha svelato di avere due figli nel corso di un’intervista concessa a Repubblica. L’attore, oltre a parlare dei suoi progetti futuri in ambito lavorativo, ha spiegato il perché della scelta di non parlare dei suoi due figli: “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione”. L’attore ha deciso semplicemente di proteggerli con questa mossa a sorpresa mantenendo la massima discrezione. Il più grande si chiama Orlando ed ha quattro anni. Una notizia nascosta così bene da Pierpaolo Spollon che neanche su internet si trovavano notizie a riguardo.

Pierpaolo Spollon, nei panni di Riccardo in Doc - Nelle tue mani/ La fidanzata Angela

L’attore ha raccontato un simpatico aneddoto a tal proposito. Una volta a chi ha fatto i complimenti ha risposto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Questa persona gli ha risposto che era impossibile, perché sul web non vi erano informazioni a riguardo.

Pierpaolo Spollon: “Ecco perché non ho mai detto di avere due figli”

Pierpaolo Spollon, nel corso dell’intervista, ha raccontato anche di un episodio che gli procurò tanta paura: “Una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro. Ho capito che dovevo parlare di quella paura e sono andato dallo psicoterapeuta”. L’attore inoltre spiega: “Quando mi ha chiesto: perché è qui? Ho risposto: avevo mio figlio in braccio, ho avuto paura, avevo bisogno di parlarne. C’è la necessità di riconoscere le proprie emozioni, anche il senso di colpa. Ho capito l’apprensione di mia madre. Ho capito che nella vita bisogna tirare fuori quello che proviamo”.

Pierpaolo Spollon/ L'ammissione choc: "Ho avuto momenti di grande scoramento"

L’attore conclude parlando dell’importanza massima del dialogo con i figli: “Padova è una città universitaria, si legge di ragazzi che si tolgono la vita: non sono riusciti a portare a termine gli esami, hanno finto con la famiglia e non reggono la vergogna. Ecco, i pesi vanno tirati fuori, non puoi pensare che un padre o una madre non capiscano; il dialogo ci salva”.

