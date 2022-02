Pierpaolo Spollon/ “Colpo di scena nell’ultima puntata Doc 2. Regista m’ha sgridato…”

Pierpaolo Spollon, che interpreta Riccardo Bonvegna nella seconda stagione della serie “DOC-Nelle tue mani 2“, e attore in “Blanca” e “La porta rossa”, racconta in un intervista di TV sorrisi e canzoni del suo successo e di come il sorriso possa essere un’arma vincente. Rivela in oltre qualche novità che vedremo nella seconda stagione di DOC-Nelle tue mani e molto altro…

MAKARI 2/ Anticipazioni ultima puntata, diretta: Saverio risolve il caso! E' stato...

Pierpaolo Spollon e il potere della risata

Pierpaolo Spollon è un giovane attore che si è formato alla scuola di Neri Marcorè dove ha appreso prima di tutto che se si ride e scherza prima di un ciack, si può eliminare l’ansia da prestazione e migliorare le attitudini attoriali. Per Pierpaolo dunque la risata è un’arma vincente. Nonostante ciò l’attore ammette che questa sua attitudine alla risata a volte gli ha recato qualche “problema” sul set. “Il regista Giacomo Martinelli mi ha sgridato perché un’attrice si sentiva in difficoltà per questa mia esplosività“, dice a TV sorrisi e canzoni. Riguardo al mestiere dell’attore, Pierpaolo afferma qualcosa di estremamente importante che forse non tutti coloro che guardano un attore in azione riescono a cogliere o a scoprire: afferma che in DOC-Nelle tue mani 2 ha spesso dovuto lavorare per 7 mesi e per 10 ore al giorno e che quindi il mestiere dell’attore richieda anche molto sacrificio. Eppure Pierpaolo dice anche che grazie a queste ore in cui è stato pienamente immerso nel suo ruolo di medico ha potuto rendersi davvero conto di ciò che un medico reale prova nella sua quotidianità lavorativa. Dunque forse è proprio questo il bello di essere un attore, poter immedesimarsi in un personaggio al punto tale da “viverlo”. L’attore vorrebbe in oltre sperimentare ruoli diversi da quelli interpretati fin ora, come quello di un personaggio gay.

ANTICIPAZIONI MAKARI 3, CI SARA'?/ Ester Pantano "Dipenderà da quanti la guarderanno"

E le news sulla seconda stagione di DOC-Nelle tue mani?

Pierpaolo Spollon nell’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni si è anche fatto sfuggire alcune novità su ciò che vedremo nella seconda stagione di DOC-Nelle tue mani, in cui interpreta il ruolo dello specializzando Riccardo Bonvegna. “Nell’ultima puntata ci sarà un colpo di scena incredibile! Nessuno se lo immagina. Riguarda la dinamica della mia storia d’amore“. Nella serie Riccardo è infatti confuso sentimentalmente e il suo cuore vacilla tra la collega Alba (Silvia Mazzieri) e Carolina (Beatrice Grannò), ma appunto ci saranno delle sorprese nell’ultima puntata, un colpo di scena incredibile. Di cosa potrebbe trattarsi? Quello che sappiamo al momento è che l’attore si augura di essere nella nuova stagione di “Blanca” (che ha notevolmente aumentato il suo successo) e che tornerà in scena nella terza stagione di “La porta rossa”.

LEGGI ANCHE:

Màkari 2/ Saverio Lamanna e Suleima si lasceranno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA