Pierpaolo Spollon: “Dura prova per il mio Riccardo in Doc 2″/ “Una crisi profonda…”

Pierpaolo Spollon, protagonista di Doc 2 Nelle tue mani insieme a Luca Argentero e Matilde Gioli, è ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi. In attesa della nuova puntata della fiction campione d’ascolti, in onda questa sera su Raiuno, Pierpaolo Spollon è pronto a svelare nuove indiscrezioni sul suo personaggio. Nella prima stagione, Riccardo, questo il nome del personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon, ha mostrato la parte più fragile, ma anche quella più amabile di sè.

Nonostante conviva con un dramma, riesce a mettersi a disposizione degli altri e la sua generosità lo ha spinto a dedicarsi al prossimo attraverso la medicina. Nella corsia dell’ospedale in cui instaura un rapporto unico con Andrea Fanti, Riccardo incontra anche l’amore dando al proprio personaggio quell’elemento di positività che piace a tutti, ma cosa sta accadendo a Riccardo nella seconda stagione di Doc 2? E cosa accadrà nelle prossime puntate?

Pierpaolo Spollon: “La crisi di Riccardo in Doc 2 Nelle tue mani”

Pierpaolo Spollon ha già svelato alcune indiscrezioni su quello che accadrà al personaggio di Riccardo in Doc 2 Nelle tue mani in un’intervista rilasciata al microfoni di Esquire. “Nella prima stagione abbiamo scoperto che Riccardo è in apparenza leggero e amabile, convive con un dramma. La seconda lo metterà ancora più a dura prova, facendogli attraversare una crisi personale profonda”, ha svelato l’attore.

Pochi, dunque, i dettagli svelati da Spollon sul suo personaggio che, nelle prossime puntate di Doc 2, subirà nuovei cambiamenti e affronterà nuovi casi insieme al resto della squadra. Nel salotto di Oggi è un altro giorno, tuttavia, potrebbe svelare nuove e succulente anticipazioni anche sulla puntata della fiction in onda questa sera.

