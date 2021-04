Pierpaolo Spollon è Michelangelo in “Leonardo”/ “Esperienza sul set stravolgente”

È un ruolo importante quello riservato a Pierpaolo Spollon in Leonardo, la nuova serie Rai con protagonista Aidan Turner in cui il 31enne attore padovano veste i panni dell’artista Michelangelo. “Diciamo che questa è stata l’altra esperienza stravolgente che mi ha coinvolto quest’anno, ovvero il privilegio di lavorare con una produzione internazionale in cui mi son ritrovato a recitare per la prima volta in lingua inglese”, ha dichiarato Spollon in un’intervista del 7 aprile a L’Officiel. La comparsa del suo personaggio, Michelangelo, è prevista per l’ultima puntata: questa sera, lo scultore della Pietà metterà in crisi il ‘rivale’ Leonardo, già alle prese con un profondo senso di frustrazione derivante dai suoi recenti fallimenti in campo artistico. Michelangelo, d’altro canto, si presenta come una stella nascente del panorama dell’epoca, lo sprone ideale per un professionista – lo stesso Leonardo – che sembra invece essere momentaneamente a corto di idee e soprattutto di motivazione.

Leonardo/ Anticipazioni e diretta 13 aprile: il ‘duello’ con Michelangelo

Pierpaolo Spollon parla del ruolo di Michelangelo nella serie tv Leonardo

Nella serie tv Leonardo, il genio da Vinci è descritto come un uomo insicuro e, in fin dei conti, debole. Così non era nella realtà, motivo per cui la fiction è stata ampiamente criticata dagli amanti del personaggio reale. Confidiamo che il ritratto di Michelangelo sarà più fedele: Pierpaolo Spollon afferma di aver percepito una certa emozione nell’accostarsi a un ruolo del genere, e non è da escludere che abbia fatto un buon lavoro: “Il mio personaggio si interfaccia quasi esclusivamente con il protagonista che è Aidan Turner, che ovviamente è madrelingua, insomma è stato come essere per la prima volta sul set. La stessa ansia”, fa sapere nell’intervista. In tempi recenti, Spollon ha saputo affermarsi come attore in diverse serie televisive, prima fra tutte Doc – Nelle tue mani, in cui ha recitato al fianco di Luca Argentero.

