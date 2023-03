Pierpaolo Spollon/ L’ammissione choc: “Ho avuto momenti di grande scoramento”

Pierpaolo Spollon, chi è il brillante attore protagonista in Che Dio ci aiuti e Doc

Il nome di Pierpaolo Spollon è certamente familiare agli appassionati delle fiction e delle serie tv italiane. Il trentaquattrenne padovano, infatti, si è guadagnato una buona fetta di popolarità grazie alle sue interpretazioni ne La porta rossa, L’allieva, Che Dio ci aiuti e Doc nelle tue mani. Ma chi è esattamente Pierpaolo Spollon e qual è il suo percorso artistico? Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è figlio unico; suo padre è un commissario, mentre la madre lavora nell’esercito.

Siae, rompe con Meta: non rinnova la licenza/ Stop a canzoni su Instagram e Facebook

Malgrado la rigida importa familiare, Pierpaolo fin da giovanissimo ha dimostrato di essere molto creativo e fantasioso, con costruzioni complesse e disegni. Dopo una carriera scolastica non propriamente esaltante, Pierpaolo decide di lanciarsi nella recitazione. Si trasferisce nella capitale per studiare, quindi arriva il debutto nelle fiction e l’inizio di un brillante percorso professionale. Anche sui social Pierpaolo Spollon è molto seguito e apprezzato, conta infatti quasi 400.000 follower.

TikTok a rischio chiusura?/ Ultimatum: stop in USA se Cina non cederà ramo aziendale

Pierpaolo Spollon, vita privata e flirt: accostato a Diana del Bufalo, ma lui…

Della sua vita privata, invece, si hanno pochissime informazione. D’altronde lo stesso Pierpaolo è sempre stato molto riservato. In passato gli è stata attribuito un fidanzamento con una donna di nome Angela, ma non sono mai emerse conferme o smentite. Attualmente sembra essere single, anche se di recente il suo nome è stato accostato accostato a quello della collega Diana del Bufalo.

In una intervista rilasciata tempo fa a Vanity Fair, invece, l’attore si era finalmente aperto sul suo privato, rivelando di aver affrontato periodi molto duri nel corso della sua vita. “Depressione no, ma ho avuto momenti di grande scoramento dopo l’accademia di arte drammatica, quando stavo a casa pieno di speranze e non ottenevo nessun lavoro. Avevo un’idea così alta del cinema che pensavo di non potermi neanche avvicinare. Così ho fatto il centro sperimentale a Roma”.

Garante Privacy multa società messaggistica/ "Sms clienti conservati e scansionati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA