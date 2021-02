“Pierpaolo tuo figlio Leo non guarda tv per colpa di Giulia”/ Lui scoppia a piangere

Nuove urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 ma risultati quasi nulli questa volta, almeno per il momento. Ma cosa è successo di preciso? Ancora una volta le voci sono arrivate in casa da un gruppo di ragazze che continuavano a voler rovinare la liason tra l’ex velino e la bella Giulia Salemi questa volta spingendosi davvero molto oltre visto che hanno messo in mezzo anche il figlio di lui, il piccolo Leo. La voce gridava: “Pier, tuo figlio nn guarda più la tv a causa di Giulia” ma lui non ci ha messo molto tempo a capire che si trattava di una vera e propria falsità che voleva solo minare la sua stabilità con Giulia Salemi. In realtà la questione lo ha un po’ fatto rimanere male e forse per un attimo ha pensato davvero a suo figlio davanti alla tv mentre lui flirta e coccola la sua neo fidanzata alla quale poi, deluso, evidenzia il fatto di non averlo coccolato dopo quello che gli hanno detto.

Pierpaolo Pretelli piange per il figlio Leo, colpa delle urla fuori dalla casa del Grande Fratello vip 2020?

In realtà al Grande Fratello Vip 2020 Pierpaolo Pretelli è già in crisi da un po’ e così nella casa scoppia a piangere e si rintana nella lavatrice fino a quando proprio Giulia Salemi non lo raggiunge. A quel punto succede di tutto perché l’ex velino ha ammesso di essere chiuso nella stanza ormai da ore a piangere e lei non si è mai avvicinata, Maria Teresa Ruta si è interessato a lui. Poi ammette di sentirsi in colpa per Leo: “Sono giorni che ne parlo e lo sogno, ma non fartene una colpa… mi tiro su da solo”. Scoppia la lite a quel punto e mentre lei insiste per rimanere, lui continua a mandarla via perché ormai troppo tardi. Forse sono state proprio quelle voci a renderlo così malinconico?



