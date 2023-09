Pierre Arditi colpito da un malore durante uno spettacolo/ Paura dopo il crollo sul palco

Grande spavento per Pierre Arditi, amato attore francese. Mercoledì sera il 78enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato colpito da un malore mentre era sul palcoscenico. Interpellate all’Agence France-Presse, fonti vicine all’interprete hanno confermato che è fuori pericolo e hanno ribadito che non si è trattato di un ictus, come circolato inizialmente. “E’ cosciente, l’esito degli esami è soddisfacente”, le parole riportate dall’AFP.

L’attore “soffre di disturbi vagali dovuti all’ipoglicemia”, ha affermato Muriel Robin, la sua compagna nella commedia Lapin, a BFM-TV: “Non aveva mangiato, faceva caldo, allora l’ho sgridato un po’ dicendogli ‘devi mangiare e devi bere’”. Terminati gli accertamenti del caso, Pierre Arditi ha lasciato il nosocomio ed è tornato a casa sua.

Paura per l’attore Pierre Arditi

L’ufficio stampa dello spettacolo teatrale ha confermato all’AFP che Pierre Arditi dovrà rimanere a riposo per una settimana. Il malore lo ha colto mentre era sul palco del Théâtre Edouard VII di Parigi, una ventina di minuti dopo l’inizio della rappresentazione dello spettacolo Lapin. Lo spettacolo è stato subito interrotto, il sipario è stato abbassato e gli spettatori sono stati invitati a lasciare la sala. Fortunatamente si è trattato solo di un grosso spavento: Pierre Arditi sta bene e presto tornerà a calcare i palcoscenici transalpini. L’interprete è noto per le sue collaborazioni con registi come Alain Resnais e Claude Lelouch, perseguendo al contempo una carriera sul palco e sul piccolo schermo. Premiato con due César e un Molière, è noto per la sua voce profonda e per i suoi ruoli di seduttore piccante. Tra le sue apparizioni più recenti ricordiamo “La Belle Epoque” di Nicolas Bedos e “Maestro”, dove ha interpretato il ruolo di direttore d’orchestra accanto a Yvan Attal.

