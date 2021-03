Pierre Cosso/ “Con Sophie Marceau amore vero. Ballando con le stelle? Solo per soldi”

Dall’esordio nel mondo dello spettacolo alla nuova vita in Polinesia, Pierre Cosso a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Chi. L’attore francese de Il tempo delle mele 2 ha ricordato la sua infanzia, legata al mare più che al cinema, con il sogno di fare il giro del mondo: «La vita è una, ma possiamo avere molte esistenze. A 40 anni ho deciso davvero di mollare tutto e seguire il mio sogno».

Pierre Cosso ha poi ripercorso il suo cammino nel mondo dello spettacolo, con la chiamata quasi casuale per il grande successo Il tempo delle mele 2, saga che non conosceva così come non conosceva Sophie Marceau: «Ho fatto ridere tutti. Dopo due giorni sul set io e Sophie stavamo insieme e lo siamo rimasti per due anni e mezzo». Poi sul rapporto con l’attrice, con la conferma che si è trattato di amore vero e di passione reale: «Ci siamo persi di vista vent’anni fa […] Mi piacerebbe un giorno ritrovarci».

PIERRE COSSO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Chi, Pierre Cosso ha parlato della sua nuova vita in Polinesia, dove sta portando avanti tutte le sue passioni: il francese sta continuando a recitare, ha iniziato a girare videoclip e cortometraggi, senza dimenticare la nascita della sua band musicale con la quale si appresta a fare un tour anche in Europa. Dopo aver parlato della compagna e dei suoi figli, Pierre Cosso è tornato sull’esperienza in Italia a Ballando con le stelle: «Sia in Francia sia in Italia mi hanno chiesto ogni genere di show, l’Isola dei famosi e tanti reality. Non potrei stare tutto il giorno con la telecamera che mi segue, Ballando l’ho vissuto solo come un bel concorso di ballo. E l’ho fatto anche per i soldi». L’artista ha poi ammesso di avere molta pausa di invecchiare e di pensare a vivere nel presente, senza mai guardare indietro…

