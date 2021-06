Pierre Cosso/ “Una vita da bello e dannato? Sempre stato un bravo ragazzo”

Classe 1961, bello e dannato per alcuni, bravo ragazzo per altri (lui compreso), chi è Pierre Cosso?

Oggi sarà Pierre Cosso tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo ma chi lo conosce, magari chi non è molto giovane, sa bene che è un attore molto noto e famoso, soprattutto lo era tre decenni fa o poco più. Nato ad Algeri, presto si trasferisce con la sua famiglia a Parigi, e nella vita segue il suo sogno di essere attore, cantante e compositore ma, soprattutto, per tutti noi è ancora il fidanzato della protagonista nel sequel del film “Il tempo delle mele“.

Dopo il successo del film, ha recitato in diverse fiction francesi e non solo, ha preso parte ad “Un lupo mannaro americano a Parigi”, alla fiction “Anna e i cinque“, lo abbiamo visto in “I miei primi quarant’anni” e “Al cuore si comanda” e cinque anni fa ha partecipato all’undicesima edizione di “Ballando con le stelle”. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Chi, Pierre Cosso ha rivelato: “Sia in Francia sia in Italia mi hanno chiesto ogni genere di show, l’Isola dei famosi e tanti reality. Non potrei stare tutto il giorno con la telecamera che mi segue, Ballando l’ho vissuto solo come un bel concorso di ballo. E l’ho fatto anche per i soldi”.

Pierre Cosso si racconterà a Verissimo oggi pomeriggio tra carriera e vita privata

Pierre Cosso ama viaggiare con la sua barca a vela e dal 2003 vive in Polinesia con la sua famiglia e il figlio Lino, nato dal matrimonio con Mathilde. Quando le cose tra loro naufragano, alla fine Lino viene affidato e per questo adesso si trova in Polinesia con lui e con la nuova compagna Rautea, con la quale ha avuto il suo secondo figlio nel 2005, e si chiama Noa. Cosa rivelerà oggi pomeriggio della sua vita a Verissimo? Ci sarà modo di passare del suo passato, ne siamo certi, ma anche del suo futuro in Polinesia tra cortometraggi e studi.

