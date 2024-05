Pierre e Francine, chi sono i genitori di Nathalie Guetta/ “Si sono sposati molto presto”

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo sarà ospite Nathalie Guetta, attrice nota per il ruolo di ‘Natalina’ in Don Matteo. Nonostante sia un’icona del cinema italiano, l’attrice è nata Parigi il 9 settembre 1958 da una famiglia dalla cultura eterogenea. Ma chi sono i genitori di Nathalie Guetta?

Il padre dell’attrice, Pierre Guetta, è un sociologo di origine ebraica e marocchina mentre la madre, Francine Bourla, è una gallerista specializzata in arte tribale. L’interprete ha anche un fratellastro molto famoso, il deejay David Guetta, nato dal secondo matrimonio del padre di Nathalie con un’altra donna.

Nathalie Guetta, i genitori e il racconto sulla sua infanzia

Nathalie Guetta conosciuta dal grande pubblico come ‘Natalina’, la simpatica e fedele perpetua di Don Matteo, ha parlato ai microfoni de La Stampa della madre gallerista e del padre sociologo: “Sì, era nato ad Algeri anche se la famiglia dei nonni era di ebrei tunisini. Dopo la nascita di mio padre si spostarono in Marocco, a Casablanca”.

I genitori di Nathalie Guetta si sono conosciuti in Francia molto giovani: “Nuovo trasferimento, questa volta a Parigi quando mio padre avrà avuto si e no diciassette anni. A Parigi ha conosciuto mia mamma e si sono sposati molto presto, ventenni o poco più” raccontava l’attrice. Guetta ha poi parlato della famiglia della madre: Ebrei anche loro, ma di Salonicco, Grecia. Non ne so molto perchè in mezzo ci sono stati nazismo e la guerra. Mentre la famiglia di papà si trovava in Nord Africa, quella della mamma era in Europa, al posto sbagliato nel momento sbagliato”. L’attrice ha poi raccontato qualche scorcio della sua infanzia, ammettendo di non essere molto brava a scuola: “A scuola andavo malissimo. Non capivo niente di quello che mi spiegavano. Non per ribellione, è che stavo proprio sempre con la testa da un’altra parte” ha ammesso Nathalie.

