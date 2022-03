Pierre Zakrzewski, ucciso in Ucraina cameraman Fox News/ Grave collega Benjamin Hall

Altri giornalisti uccisi nella guerra in Ucraina. Dopo la morte di Brent Renaud, arriva la notizia relativa al decesso di Pierre Zakrzewski e di una giornalista ucraina. Si sa che il primo è un cameraman di Fox News vittima dello stesso attacco nel quale è rimasto ferito un suo collega. Di quest’ultimo, Benjamin Hall, era trapelata una notizia ieri, da cui si apprendeva che il corrispondente versa in gravi condizioni. Ora, dunque, si apprende che in quell’attacco è rimasto coinvolto un suo collega che ha perso la vita. Erano su un veicolo, in viaggio in Ucraina, che è stato colpito.

Ucraina, sindaco Klitschko invita il Papa a Kiev/ Vaticano: “Francesco vi è vicino”

Pierre Zakrzewski, secondo le informazioni diffuse da Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, era irlandese. Era un cameraman con una vasta esperienza nei teatri di guerra. Il corrispondente Benjamin Hall, che era con lui, ha subito molteplici interventi chirurgici in seguito alle ferite riportate. Pare che quando sia stato soccorso fosse già privo di sensi e che stesse raccogliendo informazioni vicino a Kiev quando è stato colpito.

“Terza guerra mondiale cominciata”/ Talpa Russia: “Putin pronto ad attaccare la Nato”

PIERRE ZAKRZEWSKI E BENJAMIN HALL, LA DINAMICA DELL’ATTACCO SUBITO

Pierre Zakrzewski aveva coperto per Fox News le guerre in Iraq, Afghanistan e Siria. Era in Ucraina da febbraio. “Era un grande talento e non c’era un ruolo che no abbia ricoperto per aiutare sul campo – dal fotografo all’ingegnere, dal montatore al produttore – e ha fatto tutto sotto un’immensa pressione con un’abilità tremenda“, ricorda l’emittente. Le informazioni relative all’attacco che ha fatto un’altra vittima tra i reporter sono frammentarie. L’equipe di Fox News, stando alla natura delle ferite di Benjamin Hall, sarebbe stata colpita da colpi di mortaio o di artiglieria da parte degli occupanti russi nei pressi del villaggio di Gorenki, nella regione di Kiev, che si trova sulla strada che porta a Irpin.

Irruzione giornalista in tg russo, dubbi in Ucraina: "È fake"/ Ecco cosa non convince

“È con grande tristezza e cuore pesante che condividiamo la notizia riguardo al nostro amato cameraman Pierre Zakrzewski“, ha scritto l’amministratore delegato di Fox News, Suzanne Scott, in una nota ai dipendenti della rete. L’emittente statunitense ha confermato che Benjamin Hall è stato “gravemente ferito alle gambe, colpite da alcune schegge provocate dall’esplosione“. Per Fox News Media quello di oggi è un giorno “straziante“, così come per tutti i giornalisti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA