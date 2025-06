Piers Brendon, scopriamo qualcosa di più su uno degli autori scelti per la prima prova della maturità 2025: ecco cosa c'è da sapere

Chi è Piers Brendon? Qualcuno si starà domandando il perchè di questa domanda e il motivo è semplice: è uno degli autori scelti per la prima prova dell’esame di maturità 2025, precisamente la tipologia B. Il ministero dell’istruzione ha infatti deciso di proporre agli studenti maturandi il testo dal titolo “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo”, in cui si narra proprio del decennio 1930-1940 e di quanto sia stato rivoluzionario in ogni senso.

Ma torniamo alla domanda iniziale, chi è Piers Brandon? Si tratta di uno storico, ma anche di un saggista e di uno scrittore, originario della Gran Bretagna, che nel corso della sua carriera ha dedicato in particolare grande attenzione ai fatti accaduti nel 20esimo secolo soprattutto in Europa e nella sua terra d’origine. Nato il 21 dicembre del 1940, quindi 85 anni da compiere a fine anno, ha mosso i primi passi presso la Shrewsbury School e in seguito al Magdalene College di Cambridge, studiando storia.

PIERS BRENDON CHI È, LA SUA CARRIERA IN BREVE

Dopo la laurea decise di svolgere un dottorato di ricerca, pubblicata (dopo anni di continue modifiche) nel 1974 incentrata sulla figura del sacerdote Hurrell Froude presso il movimento di Oxford. La sua carriera da docente si è sviluppata dal 1965 al 1978, periodo durante il quale ha insegnato storia, divenendo poi professore ordinario e alla fine capo dipartimento presso quella che oggi è l’Anglia Ruskin University.

Una volta concluso il suo periodo dietro la scrivania ha deciso di dedicarsi solo alla scrittura di libri, ma anche articoli per la carta stampa e i media. Nel 1995 è diventato membro del Churchill College di Cambridge dopo essere stato custode del Churchill Archives Centre dal 1995 al 2001.

PIERS BRENDON CHI È, ALCUNE DELLE SUE OPERE PIÙ FAMOSE

In totale, dagli anni ’70 ad oggi, ha scritto almeno una dozzina di libri, fra cui “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo”, proposto appunto alla maturità 2025, ma anche le biografie di figure di spicco come Churchill ed Eisenhower, quindi le opere su Thomas Cook e il RAC, il Royal Automobile Club, mentre fra i suoi ultimi libri si ricorda la storia di Edoardo VIII. Nel contempo, come detto sopra, si sprecano gli articoli per la stampa, sia britannica quanto americana, ed ha anche lavorato per il piccolo schermo, ad esempio nei documentari sulla famiglia Churchill e sui Windor, quest’ultimo candidato al Royal Television Society Award.

Un’altra delle sue opere più famose resta senza dubbio quella dedicata alla caduta dell’impero britannico, attraverso cui ha analizzato quali siano state le cause che hanno portato appunto a questo declino. Si tratta di uno scritto molto rilevante soprattutto per coloro che sono appassionati di storia britannica, e da tutti consigliato per approfondire queste tematiche. Piers Brendon è un grande scrittore che non ha disdegnato critiche a potenti e istituzioni, e per questo è molto amato e a volte anche discusso.