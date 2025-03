Piersilvio Berlusconi è oggi felice accanto a Silvia Toffanin, ma prima di lei c’è stata un’altra donna da cui è nata la figlia Lucrezia.

Il Vice Presidente Mediaset ha infatti – ormai da anni – il cuore impegnato con la bellissima protagonista di Verissimo, e nel frattempo tiene molto alla propria vita lavorativa. L’azienda milanese – che è stata tempo fa aperta proprio dal compianto imprenditore Silvio Berlusconi – sta al momento avviando una piccola rivoluzione televisiva, che molto probabilmente partirà dalla prossima stagione. Ad esempio, è di qualche giorno fa la notizia del ritorno di Amadeus nel palinsesto privato. L’ex volto Rai sarà infatti uno dei giudici del Serale di Amici e, dopo l’esperienza su Discovery+, metterà a disposizione dei giovani talenti le proprie conoscenze musicali e discografiche.

Samuele Bersani choc: "Ho avuto un tumore ai polmoni"/ L'intervento, il rinvio del tour e come sta oggi

Tra De Filippi e Berlusconi Jr c’è sempre stato un rapporto di stima e affetto, che va oltre il semplice legame professionale. Pier Silvio ha d’altronde sempre posto al primo posto l’amicizia e l’amore per la sua famiglia, tanto che in più occasioni ha parlato anche della primogenita Lucrezia, nata dalla storia avuta con la precedente compagna.

Lorenzo Spolverato contro Zeudi Di Palma: "Non gioca a carte scoperte"/ "Contraddittoria e incoerente"

Chi è l’ex compagna di Piersilvio Berlusconi e perché si sono lasciati

Prima di conoscere Toffanin, Piersilvio è appunto stato legato sentimentalmente a una donna di cui si era perdutamente innamorato e che gli ha anche regalato la gioia di diventare papà per la prima volta. L’ex compagna del Vicepresidente Mediaset si chiama Emanuela Mussida ed è stata accanto al figlio dell’ex Premier quando entrambi erano giovanissimi. Di loro due insieme non ci sono tante informazioni ma di certo si può dire che si sono amati molto e che il loro legame è stato così forte da durare diverso tempo. All’improvviso le cose sono però finite negativamente ed entrambi hanno scelto di intraprendere strade di vita differenti, pur non rinunciando mai all’amore per la loro figlia.

Amici Serale 24, il ritorno di Francesca Tocca dopo l'addio a Raimondo Todaro/ Perché aveva lasciato

Con il tempo Piersilvio ed Emanuela sono infatti rimasti in ottimi rapporti, ed è per questo che la primogenita Lucrezia ha sempre avuto un legame splendido con tutta la famiglia Berlusconi. All’epoca Emanuela era tra l’altro anche lei molto nota, dato che ha lavorato per qualche tempo come modella. Da quei momenti la sua vita è però completamente cambiata e l’ha portata a vivere oggi a Castelnuovo Val di Cecina. La donna ha inoltre voltato anche lei pagina, iniziando una storia con un avvocato da cui ha avuto un’altra figlia.

Di lei si sa anche che è sempre stata appassionata di amici a quattro zampe, tanto da gestire un centro di recupero per animali selvatici. Negli anni ha anche fondato una Onlus a favore degli animali in difficoltà. Emanuela e Piersilvio sono diventati tra l’altro nonni per la prima volta grazie alla figlia Lucrezia, mamma dal 2021.

Chi è Lucrezia Berlusconi e cosa fa nella vita

La giovane Lucrezia ha reso Piersilvio Berlusconi papà – e nonno – per la prima volta, dato che dopo di lei sono arrivati gli altri due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati dalla storia d’amore con Silvia Toffanin. Sulla ragazza non ci sono in realtà molte informazioni, proprio perché lei ha sempre preferito restare distante dalle luci dei riflettori, ma di certo è molto legata al papà e a tutta la famiglia Berlusconi. Nel 2019 Lucrezia ha quindi pronunciato il fatidico sì – in gran segreto – nella villa della zia Marina Berlusconi in Provenza.

Secondo quanto dicono le varie indiscrezioni, l’uomo che ha conquistato il cuore di Lucrezia dovrebbe essere originario degli Stati Uniti. Pare inoltre che lui si chiami Josh e che dalla loro relazione sia venuta al mondo la piccola Olivia, nata appunto nel 2021. I due si sarebbero incontrati negli States, dove lei studiava e lavorava, e tra di loro sarebbe scoccata subito la scintilla. La coppia si sarebbe quindi subito trasferita in Italia per iniziare un nuovo entusiasmante cammino insieme. La figlia di Piersilvio non ha mai rilasciato interviste ed è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata. Nel frattempo, il Vicepresidente Mediaset sta ultimamente concentrando tutte le sue energie sulla realizzazione dei prossimi progetti in azienda, che vedranno coinvolti nuovi personaggi dello spettacolo.

Nuovo “acquisto” per Piersilvio Berlusconi in casa Mediaset

Sempre molto riservato, Berlusconi Jr ha sempre parlato solo della sua attività lavorativa e dell’azienda di cui ha preso completamente le redini dopo la morte del papà Silvio Berlusconi. In attesa della fine di questa stagione televisiva, si sta infatti già pensando alla prossima e pare che ci siano nuovi “acquisti” all’orizzonte. Innanzitutto, Piersilvio ha appena deciso di riprendere con sé Amadeus dopo anni di separazione dall’azienda lombarda e dopo un addio improvviso alla Rai, per cui ha operato per diverso tempo e in cui ha ottenuto un successo straordinario.

L’ex direttore artistico di Sanremo sarà quindi uno dei giudici del Serale di Amici, e giudicherà le varie esibizioni dei giovani talenti in gara. In questo modo metterà – ancora una volta – a disposizione dei ragazzi il proprio mondo artistico e le proprie esperienze musicali. A volerlo fortemente sarebbe stata proprio Maria De Filippi, che negli anni ha instaurato un rapporto sincero con Pier Silvio Berlusconi, fatto soprattutto di amicizia, stima e affetto.