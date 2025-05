Dopo un lungo stop Jannik Sinner è tornato in campo e il numero uno al mondo è stato subito protagonista in quel di Roma, agli attesi Internazionali d’Italia. Il numero uno sta utilizzando questo torneo per provare a migliorare la propria condizione fisica e raggiungere cosi la forma ottimale in vista del Roland Garros, il secondo e tanto atteso torneo del Grande Slam.

Diretta/ Sinner Ruud (risultato 6-0: 3-1) streaming: Jannik comanda! (Internazionali d'Italia 2025)

Il fenomeno azzurro è rimasto qualche mese fermo a causa del caso Clostebol e in molti hanno detto la propria su questa vicenda, talvolta anche utilizzando toni eccessivi e forse esagerati. Uno sportivo che spesso ha fatto discutere su Sinner è l’ex campione di tennis, l’oramai ultranovantenne Nicola Pietrangeli che spesso ha rilasciato dichiarazioni piuttosto forti. Sarà per l’età o sarà anche per altri motivi ma l’azzurro fa discutere ancora.

Nelle ultime ore Nicola Pietrangeli ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni del Messaggero e ha commentato il rientro in campo di Jannik Sinner. Parole importanti e parole che fanno discutere, Pietrangeli come al solito non si è fermato ed ha spiegato il suo punto di vista a riguardo. L’atleta di San Candido ha parlato cosi dell’incontro tra Jannik e Papa Leone XIV: “Quello di ieri è stato uno splendido incontro” e poi però Pietrangeli torna a parlare di sè e dei suoi incontri con Papa Wojtyla.

Jannik Sinner e il messaggio chiaro di Nicola Pietrangeli

Il fenomeno azzurro Jannik Sinner è tornato da poco in campo ma c’è grande curiosità per vedere come se la cava sui campi da gioco. Parlando sulle colonne del Messaggero Pietrangeli ha parlato delle chance di vittoria di Sinner ma le sue parole non sono state gradite dai tifosi: “Sinner va lasciato in pace, lui ha un carattere da semi tedesco e non sente la pressione”.

Poi però Pietrangeli ha rifilato nuovamente una stilettata, lui ne parla come con possibile dispiacere ma per i tifosi invece è nuovamente una frecciata e ha parlato cosi dell’attuale numero uno: “Lui è numero uno meritatamente, ma la mia paura è che se dovesse perdere tre partite di seguito allora finirebbe l’idolatria nei suoi confronti”.

Infine parole che faranno sempre discutere i tifosi italiani che Pietrangeli attacca con un messaggio tutt’altro che pacifico ed ha infatti spiegato: “L’italiano in generale è solo un tifoso ma non è uno sportivo” e queste ultime parole non sono state particolarmente apprezzate.