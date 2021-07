Pietrangelo Buttafuoco/ “Perchè vaccinati devono vivere in una cappa di terrore?”

«Chi governa ha un obbligo morale e di stile: far procedere le decisioni a un senso di responsabilità e di razionalità, giammai dalla paura. Quello che viene fuori da questo meccanismo tutto parolaio di gestione di una crisi così spaventosa è innanzitutto nelle contraddizioni, dettate e volute dalla paura»: Pietrangelo Buttafuoco è netto ai microfoni di Stasera Italia news.

Discoteche chiuse per tutta estate/ Ok con Green Pass per palestre, piscine e cinema

Lo scrittore, nel corso del suo intervento, s’è soffermato anche sul green pass: «Pretendere il green pass nei luoghi di assembramento viene facile a dirlo e a spiegarlo, ma in concreto come? Viene facile infliggerlo a bar, ristoranti, cinema e teatri, ma nei mezzi pubblici come si fa? Con i pendolari che attendono treni, metropolitane e autobus? E’ la riprova che molto spesso la classe dirigente non ha conoscenza delle cose».

Monica Cirinnà/ "Ddl Zan, non ci interessa aumentare le pene: vogliamo educare"

PIETRANGELO BUTTAFUOCO: “SI FACCIA CHIAREZZA!”

Pietrangelo Buttafuoco ha poi aggiunto: «Chiedere il green pass per i mezzi pubblici è la riprova che nei mezzi pubblici non ci sono mai stati, Abbiamo bisogno di una chiarezza totale. Io ho tutte le vaccinazioni, ho anche il green pass, ma perché non debbo essere premiato con un senso di libertà e di conquista? Perché tutti i vaccinati devono vivere dentro questa cappa di terrore?- il parere di Pietrangelo Buttafuoco – Tutte le belle aspettative che abbiamo di Pil autunnale dovranno fare i conti con la devastazione mentale in cui siamo sottoposti. Questa idea di fare passare il messaggio che il vaccinato può contagiare qualcun altro… si faccia chiarezza!».

LEGGI ANCHE:

Burioni/ “Vaccinati quasi per nulla infettivi, soprattutto quelli con siero a mRNA”

© RIPRODUZIONE RISERVATA