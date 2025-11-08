Pietro Antisani Vittori è stato il primo marito della showgirl Patrizia Pellegrino. I due hanno avuto un profondo legame e sono rimasti uniti per i figli

Pietro Antisari Vittori è l’ex marito della showgirl ed attrice napoletana Patrizia Pellegrino, protagonista come ospite nella puntata di Verissimo di sabato 8 Novembre 2025. I due hanno avuto un profondo legame e probabilmente anche durante questa trasmissione la donna magari parlerà della sua carriera rivelando qualche aneddoto sulla sua vita privata.

Una storia importante quella tra Pietro Antisari Vittori e Patrizia Pellegrino ed i due hanno avuto insieme quattro figli. Il primo figlio Riccardo è venuto a mancare dopo solo una decina di giorni dalla sua nascita a causa di alcuni problemi ai polmoni, i due hanno poi adottato Gregory quando questi aveva solo 3 anni e viveva a San Pietroburgo.

Poi i due hanno condiviso la nascita di Tommaso e Arianna, altri due figli nati durante la loro storia. Dopo qualche anno però la loro storia è terminata anche se non sono stati resi pubblici i motivi per questo addio ma nonostante ciò la donna conserva un ottimo ricordo di Pietro ed i due sono rimasti legati anche dopo il divorzio.

Pietro Antisari Vittori e il legame con Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino è rimasta molto legata al suo ex marito Pietro Antisari Vittori, i due hanno conservato ottimi rapporti per il bene dei loro figli ed in un’intervista riportata dai microfoni di Orticaweb Patrizia ha raccontato: “Il mio ex marito è stato sempre molto presente e mi ha aiutato a far conciliare i miei impegni familiari con quelli professionali”.

Patrizia ha sempre parlato molto bene del suo ex compagno Pietro ed ha sottolineato senza alcun dubbio: “Un uomo davvero intelligente che mi ha dato una grande mano permettendomi di non lasciare il lavoro”, e la donna ha più volte sottolineato di come lui sia stato molto importante nel corso della sua vita.

Dopo Pietro Antisari Vittori Patrizia Pellegrino è stata legata in un secondo matrimonio con Stefano Todini, imprenditore con il quale è però finita davvero malissimo. L’uomo ha tradito l’attrice e Patrizia in più occasioni ha sottolineato la differenza dei due legami e di come sia rimasta comunque in ottimi rapporti con il primo marito.