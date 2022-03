Pietro Antisari Vittori e Stefano Todini, ex mariti Patrizia Pellegrino/ “Delusione”

Attrice, showgirl, cantante e anche conduttrice: Patrizia Pellegrino è uno dei volti più noti e completi del mondo dello spettacolo. Il debutto al cinema è arrivato da giovanissima, a soli 19 anni, ed è stato seguito da quello televisivo. Varie anche le esperienze alla guida di programmi tv, ai quali ha anche partecipato, come l’Isola dei Famosi e l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non mancano poi sul curriculum spettacoli teatrali e molto altro ancora. La carriera è ricca e costellata di progetti, più o meno di successo, ma cosa sappiamo della sua vita privata? La Pellegrino ha due ex mariti: è stata infatti sposata due volte. Scopriamo di più.

L’ex GF si è sposata la prima volta con Pietro Antisari Vittori, mentre la seconda con l’imprenditore Stefano Todini, dal 2005 al 2013. Con il primo marito, la soubrette ha avuto quattro figli: Tommaso, Arianna, Riccardo, purtroppo deceduto a 10 giorni di vita, e Gregory, adottato in Russia dalla coppia. Entrambe le storie d’amore di Patrizia sono terminate prima del previsto, ma certamente hanno lasciato un segno importante.

Patrizia Pellegrino, ex mariti: le sue storie d’amore

La storia d’amore con Pietro Antisari Vittori ha lasciato un segno importante nella vita di Patrizia Pellegrino. Da quel rapporto sono nati infatti i figli, Tommaso e Arianna. I due hanno però dovuto affrontare anche la tragica perdita del primo figlio Riccardo, morto pochissimi giorni dopo essere venuto alla luce. Un dramma che ha cambiato sicuramente le loro vite e il loro modo di approcciarsi in seguito agli altri figli. I due sono diventati anche genitori adottivi di Gregory, un bambino adottato dalla Russia. La storia del piccolo e del suo arrivo nella famiglia di Patrizia Pellegrino è stato raccontato nel libro Per avere Gregory.

Dopo la fine della storia d’amore con Pietro Antisari Vittori, Patrizia Pellegrino ha trovato nuovamente l’amore con l’imprenditore Stefano Todini, con il quale è rimasta per ben undici anni. Tra i due c’è stato un rapporto molto forte e intenso: “Insieme abbiamo cresciuto i miei figli, avuti con il mio primo marito Pietro Antisari. È una grande delusione: si tratta del mio secondo progetto di vita e speravo fosse l’ultimo” ha raccontato l’attrice. “È finita come peggio non poteva, ovvero con la decisione improvvisa di chiudere con il passato” aveva raccontato tempo fa a Diva e Donna.











