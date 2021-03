Pietro Antisari Vittori, ex marito Patrizia Pellegrino/ “Siamo in ottimi rapporti…”

Pietro Antisari Vittori è l’ex marito di Patrizia Pellegrino. La coppia ha avuto due figli Tommaso e Arianna arrivati dopo il dolore provato per la morte di Riccardo, venuto a mancare sei giorni dopo la nascita. La coppia ha anche adottato Gregory, la cui storia è documentata nel libro autobiografico Per avere Gregory. Durante il percorso di vita fatto insieme, però, l’amore si è trasformato in affetto portando Patrizia Pellegrino e Pietro Antisari Vittori a separarsi. La coppia, poi, ha divorziato ufficialmente e nel 2005, l’attrice ha sposato Stefano Todini con cui il matrimonio è finito nel 2016. Tra Patrizia Pellegrino e il suo primo marito c’è un ottimo rapporto. Tra loro, infatti, non è mai venuto meno l’affetto e il rispetto come ha raccontato la stessa attrice che oggi sarà ospite della nuova puntata di Domenica Live, in un’intervista rilasciata nel 2015 al settimanale Chi.

Pietro Antisari e Vittori: i rapporti con Patrizia Pellegrino dopo il divorzio

L’amore può finire, ma l’affetto e il rispetto restano. E’ ciò che è accaduto a Patrizia Pellegrino e a Pietro Antisari Vittori. “Con il mio primo marito, Pietro Antisari Vittori, siamo in ottimi rapporti, così come con il secondo, Stefano Todini. A 50 anni, dopo due fallimenti…Pensandoci bene una potrebbe dire ‘meglio lasciar perdere’. Invece la vita ti sorprende sempre quando meno te l’aspetti“, raccontava nel 2015 l’attrice ai microfoni del magazine Chi. Attualmente, la Pellegrino è impegnata con Giampaolo Embrione con cui vive una storia d’amore dal 2015. “Eravamo entrambi ospiti del matrimonio di un’amica comune a Sorrento e, alla festa, i nostri sguardi si sono incrociati. C’è stato il colpo di fulmine e un’improvvisa passione adolescenziale“, ha raccontato l’attrice a Chi quando la sua storia è iniziata.

