Pietro Berardi nuovo CEO della Roma/ Ex Pirelli, sostituisce Guido Fienga

La Roma ha un nuovo Amministratore Delegato, ed è il dottor Pietro Berardi: lo ha comunicato la società giallorossa, ufficializzando una nota a seguito del Consiglio di Amministrazione tenutosi oggi e che, “previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione”, ha nominato appunto Pietro Berardi quale componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società, con effetto immediato. Questo dunque il primo ruolo del dottor Berardi, già conosciuto per aver lavorato in Pirelli; ma non è finita qui, perché Berardi è stato insignito della carica di Corporate CEO e Direttore Generale, “a partire al più tardi dal 1 gennaio 2022”. Una nomina che si è resa necessaria per l’addio di Guido Fienga, che ha cessato gli incarichi.

UNA NUOVA FIGURA NELLA DIRIGENZA DELLA ROMA

Come noto era lui il CEO della Roma fino a poco tempo fa, ma ora il club capitolino aveva bisogno di dare l’incarico a una nuova figura e questa è stata individuata in Pietro Berardi. Nel frattempo, come la stessa nota ha spiegato, i poteri esecutivi che erano conferiti a Fienga saranno esercitati in maniera disgiunta da ciascun membro del Comitato Esecutivo; del quale come abbiamo appena visto fa parte lo stesso Berardi che, ha tenuto a precisare l’Associazione Sportiva Roma, “alla data odierna non detiene azioni della Società”. Ci sarà poi tempo per l’insediamento a tutti gli effetti, magari tramite conferenza stampa; intanto però una nuova figura entra a far parte dei quadri dirigenziali della Roma, dopo l’avvento di Tiago Pinto quale General Manager.

