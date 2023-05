Pietro Cappa, chi è il marito Amii Stewart/ Lei: “Quando l’ho visto la prima volta…”

Amii Stewart e quelle splendide parole per il marito Pietro Cappa: “E’ una persona meravigliosa, sensibile e generosa”

Pietro Cappa è il marito della celebre cantante statunitense Amii Stewart, nonché suo fidatissimo manager e compagno di vita. Originario di Roma, Pietro ed Amii si sono incontrati per la prima volta negli anni novanta e da quel giorno sono diventati inseparabili. Per quanto concerne la vita privata dell’uomo, sappiamo che è sempre stato piuttosto riservato, rimanendo il più delle volte dietro le quinte. Nell’estate del 1994 sono arrivate le nozze con Amii Stewart, dopodiché la cantante di Knock on Wood lo ha voluto al suo fianco anche sul lavoro.

Dopo tanti anni insieme i due si amano ancora moltissimo e la stessa cantante non smette di spendere parole al miele per il marito Pietro Cappa. “Mio marito è meraviglioso, paziente, sensibile e generoso. Lui è la mia mano sinistra. Quando l’ho conosciuto, sono stata veramente fortunata”, ha dichiarato la cantante in un passaggio a Da noi a ruota libera.

Pietro Cappa, una vita lontana dai social e dalle luci dei riflettori

Amii Stewart e suo marito Pietro Cappa hanno vissuto a lungo a Roma e, dopo un po’ di tempo, hanno deciso di trasferirsi in Sardegna, a Cagliari. “Avevamo questa casa da vent’anni ma prima ci andavamo poco, poi abbiamo deciso di restarci più a lungo. Era sei mesi prima della pandemia. Sono stati due anni terribili per il mondo, ma belli per noi”, le parole di Amii Stewart nel salotto di Da noi a ruota libera.

Se la cantante è famosa in tutto il globo, del marito Pietro Cappa, come dicevamo, non ci sono moltissime informazioni. Questo perché non è un personaggio pubblico e oltretutto non possiede nemmeno canali social ufficiali, rimanendo alla larga dal gossip e dal mondo del web.

