Pietro Cappa, chi è il marito di Amie Stewart/ Lei: “io e lui siamo sempre insieme”

Pietro Cappa chi è? Carriera e vita privata

Pietro Cappa è un imprenditore italiano e manager della pop star Amie Stewart. I due si sono sposati il 27 luglio 1994, e adesso vivono entrambi a Porto Cervo. Sull’uomo non si sa quasi nulla, probabilmente è molto riservato, ma in un’intervista a Lion Magazine Italy, l’icona dance anni’70 a dichiarato: “Mio marito viaggia con me, siamo insieme, è il mio manager. Siamo facilitati in questo“.

L’artista e suo marito sono sempre stati riservati sul loro amore, nonostante siano sposati da molti anni preferiscono tenere per loro i dettagli della loro relazione. Ciò che è certo, è che Amie Stewart si è trasferita in Italia per suo marito e anche per il grande affetto che nutre per il Paese. E’ qui che ha lavorato e conosciuti tantissimi artisti del calibro di Ennio Morricone che definisce uno dei “più grandi maestri che l’Italia abbia avuto nei tempi moderni“.

Amie Stewart e la sua infanzia: “Sono cresciuta in una famiglia felice”

Amie Stewart nata a Washington, il 29 gennaio del 1956, è nota per aver creato il brano Knock on wood entrato nella storia della musica dance anni’70. In occasione di un’intervista a Lion Magazine Italy, l’artista svela come ha passato la sua infanzia e la sua idea di famiglia.

“Ho vissuto la mia infanzia in una grande famiglia felice – esordisce Amie Stewar – Eravamo in tanti perchè la mia mamma era una di tredici figli ed ognuno dei suoi fratelli e sorelle ha una famiglia grande. Anche la mia è una famiglia grande. Io sono una di sei figli, ciascuno dei miei fratelli e sorelle ha bambini che a loro volta hanno figli”.

