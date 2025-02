Pietro Cappa, chi è il marito di Amii Stewart: una lunga storia d’amore

Questa sera va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Ora o mai più con la conduzione di Marco Liorni e, tra gli ospiti speciali che affiancheranno i concorrenti nelle sfide della seconda manche, ci sarà anche Amii Stewart. Si riaccendono dunque i riflettori sul talento e la voce della celebre cantante americana naturalizzata italiana, così come sulla sua riservatissima vita privata che, da ormai diversi anni, la vede sentimentalmente legata al marito Pietro Cappa.

Se di lei conosciamo bene la carriera e il grande successo diviso tra America e Italia, quali sono le informazioni disponibili sul conto del marito? Di Pietro Cappa sappiamo che è un imprenditore italiano di professione, nonché manager della cantante; la coppia si è conosciuta tantissimi anni fa e hanno deciso nel 1994 di impreziosire la loro storia d’amore con il matrimonio, celebrando lo scorso anno il 30° anniversario.

Amii Stewart e il marito Pietro Cappa: “Se la persona al tuo fianco ti ama davvero…“

Ma come e quando si sono conosciuti Amii Stewart e il marito Pietro Cappa? A raccontarlo è stata la stessa cantante lo scorso novembre, in un’intervista rilasciata nel salotto de La volta buona: “L’ho conosciuto nell’85 e ci siamo sposati nel ‘94… La libertà è la cosa più bella che c’è, anche se sei sposata non vuol dire che non sei libera di avere i tuoi pensieri e stare bene con te stessa. Se la persona al tuo fianco ti ama davvero gioisce delle tue scelte. Ho conosciuto mio marito a Roma”.

Una lunghissima storia d’amore per la coppia, che non ha figli e che conduce una vita serena e lontana dal mondo del gossip. In un’intervista a Da noi… a ruota libera del 2022, la cantante raccontò la svolta nella vita della coppia quando, dopo aver vissuto per lungo tempo a Roma, decise di trasferirsi in Sardegna: “Avevamo questa casa da vent’anni ma prima ci andavamo poco, poi abbiamo deciso di restarci più a lungo. Era sei mesi prima della pandemia. Sono stati due anni terribili per il mondo, ma belli per noi”.