L’arte è di casa e da un contesto simile non poteva che ereditare anche lui un talento smisurato: stiamo parlando di Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto (attore e regista) e Margaret Mazzantini (attrice e scrittrice). Da giovanissimo ha iniziato a farsi largo nel mondo della recitazione mettendo fin da subito in evidenza quanto la sua bravura fosse ben oltre l’inflazionata etichetta di ‘figlio d’arte’. A soli 13 anni conquista il suo primo set nel film ‘Muovere’, diretto dal papà e con una sceneggiatura ispirata al romanzo omonimo della mamma.

Dopo i primi passi sul set quando ancora non era maggiorenne, oggi Pietro Castellitto è una realtà luminosa dell’industria cinematografica italiana. Da La bellezza del Somaro a Venuto al mondo; queste alcune delle pellicole a cui deve l’ascesa di oggi e in particolare l’ultima citata che gli valse uno dei primi premi prestigiosi della sua carriera: il Golden Graal. Più di recente ha iniziato a calarsi anche nei progetti seriali; iconica la sua interpretazione nei panni di Francesco Totti nella serie ‘Speravo de morì prima’ ma è il cinema il baricentro della sua attività.

Pietro Castellitto, perchè è finita con l’ex fidanzata Matilda De Angelis?

Oltre alle tappe principali relative alla carriera, cosa sappiamo a proposito della vita privata di Pietro Castellitto? Il giovane attore ha sempre preferito tenersi alla larga dalle voci di gossip, parlando il meno possibile nelle varie interviste della sua realtà sentimentale. Che ci sia o no una fidanzata nel suo cuore, ad oggi, non è dato saperlo; in rete non spuntano curiosità e rumor a proposito di una nuova relazione dopo l’ex fidanzata Matilda De Angelis. Con quest’ultima ha sicuramente condiviso momenti importanti e non si conoscono le ragioni della rottura. Per sua stessa ammissione – in un’intervista di alcuni mesi fa a Domenica In – sappiamo però che la conclusione dell’amore non ha avuto strascichi: “Non stiamo più insieme ma siamo in ottimi rapporti, come con tutti…”.