Pietro Castellitto, chi sono le ex/ I rumor su Benedetta Porcaroli e il ‘triangolo’ con Matilda De Angelis

PIETRO CASTELLITTO STA CON BENEDETTA PORCAROLI? “NO, FLIRT FINITO”

Pietro Castellitto è fidanzato? E cosa sappiamo delle sue ex? Questo pomeriggio, nel primo appuntamento del nuovo anno con “Domenica In” (diciassettesima puntata stagionale del talk show in onda nel weekend su Rai 1), nel salotto televisivo di ‘zia’ Mara Venier sarà di scena infatti il 32enne attore capitolino e figlio d’arte per presentare “Enea”, il film da lui scritto e diretto che arriverà nelle sale italiane il prossimo 11 gennaio. E, in attesa di scoprire cosa racconterà Castellitto, alla sua seconda prova dietro la macchina da presa, possiamo intanto fare un po’ di chiarezza sulla sua vita sentimentale dopo i tanti rumors degli ultimi mesi, le speculazioni su flirt, presunti triangoli e le ammissioni di quella che si pensava fosse la sua fiamma.

Benedetta Porcaroli: “Il bullismo al liceo mi ha ferita”/ “A Venezia mi aspettavo un premio per ‘Enea’..."

Ma andiamo con ordine: negli ultimi tempi Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli, stando almeno a Radio Gossip, sembravano essere nel pieno di una frequentazione; diversi avvistamenti, paparazzate insieme. Nessuno dei diretti interessati ha però mai ufficializzato i rumor e non è dunque chiaro se tra i due ci sia stata realmente una storia. Com’è noto, i rumors erano nati grazie al fatto che proprio la 25enne attrice capitolina, che in passato era stata con Riccardo Scamarcio, lavorava sul set di “Enea” assieme al figlio di Sergio. Assieme sul red carpet della rassegna lagunare per la première del secondo film di Castellitto jr., molti hanno ipotizzato che tra loro vi fosse del tenero. Tuttavia, solamente lo scorso novembre proprio la Porcaroli ha messo un punto sulla questione, lasciando al contempo ancora tante domande sospese…

Alberto Urso è fidanzato?/ Single dopo Valentina Vernia: "Non cerco nulla, ora è tempo di.."

CHI SONO LE EX DI CASTELLITTO? LE PAROLE DI MATILDA DE ANGELIS SU…

In una lunga intervista concessa al magazine ‘Io Donna’, Benedetta Porcaroli si era lasciata andare a due ammissioni per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Alla domanda dei suoi rapporti con Castellitto e Scamarcio, aveva risposto così: “Con Pietro ci vogliamo molto bene ora, il flirt è finito. E con Riccardo cosa vuole che le risponda?”, provando a tagliare corto ma non facendo altro che sollecitare la curiosità della sua intervistatrice che ha provato a sondare quali siano i rapporti con il collega pugliese: “Ci telefoniamo? Sì, ecco, ci facciamo lunghissime telefonate” aveva risposto in maniera tranchant ma anche un po’ sibillina, quasi a non voler addentrarsi troppo nella questione. Avendo però parlato di ‘flirt finito’, è lecito credere che tra i due qualcosa possa esserci stato ma senza un effettivo seguito.

SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO, FIGLI LORELLA CUCCARINI/ “Io mamma severa ma non è mancato l'affetto"

Insomma, il figlio di Sergio Castellitto sarebbe quindi di nuovo single: in passato il 32enne aveva avuto una storia con Matilda De Angelis, poi terminata anche se qualcuno aveva provato a rimestare le acque alludendo a un ipotetico triangolo amoroso tra lei, l’ex partner e la Porcaroli: “Pietro e Benedetta nuova coppia? Non è una cosa che posso raccontare io, riguarda due persone a cui voglio molto bene, entrambi miei amici” aveva raccontato la De Angelis a ‘Vanity Fair’ e confermando di essere fidanzata con Alessandro De Santis dei Santi Francesi. “Con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone. Ma la verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore…” aveva spiegato, confermando pure lei la natura di flirt della sua liaison con Castellitto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA