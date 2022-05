Pietro Castellitto è fidanzato?/ Paparazzato con la collega Matilde De Angelis ma…

Pietro Castellitto è fidanzato? Il figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini è stato pizzicato con la collega Matilde De Angelis. I due sono fidanzati oppure da no? I due attori dopo aver collaborato per il film “Robbing Mussolini” disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix sono stati paparazzati fuori dal set scambiarsi sguardi di intesa e grandi sorrisi. Ad immortalarli è stato il settimanale Chi che ha beccato il figlio di Sergio Castellitto in atteggiamenti molto complici con l’attrice Matilda De Angelis. I due sono stati beccati a chiacchierare insieme fuori dal set di un film e successivamente prendere la strada di casa del giovane figlio d’arte. E’ scattato l’amore oppure sono solo amici?

Franz Rogowski, chi è?/ Grazie al labbro leporino la sua parlata particolare

Il gossip di un possibile flirt tra i due è stato rilanciato anche da Dagospia che ha scritto: Netflix li fa e poi li accoppia. Chi scodella le foto di Pietro Castellitto e Matilde De Angelis mentre passeggiano fuori dal set. I due stanno girando insieme il film “Robbing Mussolini”, prodotto da Netflix e sono stati beccati a scherzare e ridere felici, prima che lui la portasse a casa sua. Le avrà offerto solo un caffè? Non è dato saperlo, ma le immagini lasciano sospettare che tra i due possa esserci qualcosa di tenero visto che appaiono molto complici.

Freaks Out, David di Donatello 2022/ Un'opera innovativa e coraggiosa

Pietro Castellitto è fidanzato con Matilda De Angelis?

Chissà che Pietro Castellitto e Matilda De Angelis, dopo aver condiviso il set cinematografico, non abbiamo deciso di approfondire la loro conoscenza al di fuori del set scoprendo di avere tantissime cose in comune. Intanto in una intervista rilasciata alla stampa, il giovane attore ha parlato dei suoi genitori.

In primis parlando del padre Sergio Castellitto ha rivelato quando ha scoperto di essere figlio di un personaggio famoso: “il giorno che in televisione Raffaella Carrà dice: “Abbiamo qui Sergio Castellitto, il più grande attore italiano”. Dopo la scoperta del padre “famoso”, il giovane Pietro ha ricordato quando è successo lo stesso con la madre Margaret Mazzantini: “quando vince il premio Strega. Io la stavo guardando da casa. La chiamo e lei mi risponde. In quel momento vedo mia madre in televisione che parla al telefono con me”.

Qui rido io, David di Donatello 2022/ Il film di Martone possibile outsider

© RIPRODUZIONE RISERVATA