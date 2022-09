Pietro Castellitto, figlio Sergio Castellitto/ In uscita su Netflix Rapiniamo il Duce

Svelata la data di uscita di Rapiniamo il Duce, il film con Pietro Castellitto e Matilda De Angelis…

L’attesa può dirsi ufficialmente conclusa: con la pubblicazione del trailer è stata svelata anche la data di uscita di uno dei film più attesi del momento, si tratta di Rapiniamo il Duce, che uscirà su Netflix Il 26 Ottobre. Perché Rapiniamo il Duce è uno dei film più attesi di prossima uscita? Complice di questa attesa sono i protagonisti stessi della pellicola, Pietro Castellitto e Matilda de Angelis, attori promesse del cinema italiano che, proprio sul set e durante le riprese, si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi per poi innamorarsi.

A dare lo scoop era stato il settimanale Chi che aveva sorpreso i due giovani innamorati durante un’uscita romantica a luglio e ne aveva immortalato il primo bacio. “Ci siamo concessi colazioni lunghissime. E passiamo molto tempo insieme, Matilda è una persona semplice e molto intelligente. E sa perché mi piace? Con lei si può parlare di tutto”, così Pietro Castellitto confessava al Corriere della Sera su Matilda. L’anteprima di Rapiniamo il Duce risulta essere anche l’anteprima più attesa della Festa del Cinema di Roma, manifestazione che si terrà dal 13 al 23 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, dove questa pellicola gareggerà per la sezione Grand Public.

Rapiniamo il Duce: cast e trama del film con Pietro Castellitto e Matilda De Angelis…

Rapiniamo il Duce, il film con Pietro Castellitto e Matilda De Angelis, girato da Renato De Maria, riesce ad affrontare in modo inedito e con ironia un periodo molto turbolento della storia italiana, quello di fine seconda guerra mondiale. Il film è infatti ambientato a Milano nel 1945, a regnare è il caos e ad emergere è Isola, un ragazzo che governa il mercato nero guidato da un’unica legge: la sopravvivenza. Isola è fidanzato con Yvonne, la bella cantante dell’unico locale ancora rimasto aperto in città, il Cabiria. Della bella ragazza è però anche innamorato Borsalino, un crudele gerarca fascista disposto a tutto per far sua la bella cantante.

Un giorno Isola, insieme ai suoi compari, intercetta una comunicazione segreta di Mussolini, intento a scappare in Svizzera per salvarsi dalla cattura, dove dice di aver nascosto un tesoro nella zona nera di Milano. Così Isola e i suoi amici iniziano a programmare il colpo più ambizioso della Storia: rapinare il Duce. Nel cast troviamo: Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri, Maccio Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca Edogamhe, Maurizio Lombardi, Lorenzo De Moor, Luca Lo Destro e Filippo Timi.

Ecco il Trailer:













