Pietro Chiambretti/ Le gag con Cristiano Malgioglio e la tv surreale

La risata è d’obbligo quando si parla di Piero Chiambretti, di nuovo vincente con il suo CR4 – La Repubblica delle Donne. Lo dimostra la conferma della sua guida per la seconda edizione consecutiva e il merito è da ricercare nella sua simpatia, oltre alle interviste al di fuori del comune, agli ospiti scelti in modo oculato. Piero Chiambretti ritornerà al timone del suo show per la seconda puntata, prevista per il prime-time di Rete 4 di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019. Fra i siparietti più divertenti della scorsa settimana, il monologo di Katia Follesa, che in difesa delle donne e della libertà d’espressione in tutte le sue forme, ha scelto di mostrare le proprie ascelle non depilate. Un intervento che Chiambretti ha congedato senza aggiungere altro, visibilmente imbarazzato. “Non potevi nascere nero? Avresti avuto tutto”, ha detto invece a Cristiano Malgioglio, talmente tanto divertito dalla battuta che è finito per inginocchiarsi ai piedi del conduttore.

Pietro Chiambretti, #Cr4 – La repubblica delle donne: un ritorno vincente

Il ritorno di Piero Chiambretti sul piccolo schermo non poteva che essere più vincente. Rispetto alla scorsa edizione, il suo CR4 – La Repubblica delle Donne ha guadagnato addirittura un punto di crescita per quanto riguarda lo share. Lo dimostrano i dati ufficiali, che vedono la prima puntata dello show registrare il 5.8% con 1,1 milioni di telespettatori incollati davanti alla televisione. Qualcuno però è rimasto fuori dal cast di ospiti e ha deciso di sfruttare una recente intervista per fare un appello al conduttore: “Mi piacerebbe tornare da Chiambretti”, ha detto Maurizia Paradiso a Il Fatto Quotidiano, “Piero, perchè ti sei dimenticato di me? Io per te, al Chiambretti Night, sono venuta gratis e ho rifiutato dei contratti per non tradirti”. Un appello che per ora rimane senza replica da parte del diretto interessato, che potrebbe scegliere comunque di invitare la Paradiso nelle prossime puntate. Oppure no. Fra le assenze di questa sera troviamo invece quelle di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, nel frattempo impegnati con il ritorno di All Together Now. Quali saranno i degni sostituti che Chiambretti avrà scelto per la seconda puntata?

