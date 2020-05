Pietro Conversano, finanziere scomparso/ Nuovo appello della moglie (Chi l’ha visto?)

Pubblicità

Torna questa sera l’appuntamento con “Chi l’ha visto?”, lo storico programma di Rai 3 che, a partire dalle ore 21.20, torna ad occuparsi dei più spinosi casi di cronaca e della ricerca di persone scomparse. Nella puntata in onda in prima serata e condotta come sempre da Federica Sciarelli i riflettori saranno puntati questa volta sul caso del finanziere scomparso nella provincia di Brindisi, di cui non si hanno tracce da un po’ di tempo e che, per questo motivo, rischia anche l’accusa di diserzione. Pietro Conversano, questo il nome del 50enne appuntato della Guardia di Finanza di Monopoli, è scomparso dal 13 febbraio 2019, e nell’appuntamento di questa sera tornerà a parlare Catia, la moglie di Pietro (chiamato affettuosamente anche “Pierro”) che già aveva rivolto attraverso il piccolo schermo un appello al finanziere affinché torni dai suoi due figli o quantomeno rompa il silenzio che oramai permane da oltre un anno e tre mesi.

PIETRO CONVERSANO, IL FINANZIERE PUGLIESE SCOMPARSO DA OLTRE UN ANNO

Da tempo infatti la famiglia di Conversano è in attesa di notizie da parte di Pietro, auspicando che almeno si sia trattato di un allontanamento volontario dal tetto domestico e dal suo lavoro di finanziere e che non gli sia successo nulla di male. “I tuoi figli hanno bisogno di te” aveva detto la Signora Catia in una delle precedenti puntate di “Chi l’ha visto?” e questa sera la donna rivolgerà un nuovo appello al marito che, secondo alcune piste, potrebbe aver mentito alla famiglia e preso all’epoca un treno per Bari mentre un altro filone di ricerca pare possa condurre a Santiago de Compostela. L’uomo, va ricordato, oggi rischierebbe il carcere dal momento che è stato aperto anche un procedimento penale nei suoi confronti e anche per questo motivo la moglie dell’appuntato della Guardia di Finanza pugliese lo invita ancora una volta a tornare a casa come fatto in passato (a questo link uno dei suoi video-appelli), dicendosi non arrabbiata nel caso in cui si sia trattato di un gesto volontario, bensì preoccupata per le sue condizioni di salute e la sua sorte.



