Pietro Del Pozzo, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che corteggia Gemma Galgani/ Vedovo 66enne…

Chi è Pietro Del Pozzo, nuovo cavaliere che corteggia Gemma Galgani

Dopo un ballo in studio, nella puntata di Uomini e Donne del 10 maggio 2024, Maria De Filippi chiede di sistemare due sedie al centro dello studio per poi chiedere a Gemma Galgani di accomodarsi richiamando, così, attenzione di Tina Cipollari che rientra immediatamente in studio. “Non ci credo che ci siano ancora uomini che chiamino per lei“, commenta Tina che chiede immediatamente più informazioni. “Quanti anni ha? Che lavoro fa? E’ alto e magro?”, chiede Tina. Maria De Filippi prova ad accontentarla chiedendo news alla redazione. Si scopre, così, che il signore che ha chiamato per conoscere Gemma si chiama Pietro, ha 66 anni elavora presso un’agenzia immobiliare.

“E’ educato e galante. Signor Pietro mi scuso per l’atteggiamento di Tina Cipollari che fa sempre domande intime quando arriva una persona per Gemma”, commenta Maria De Filippi dopo l’ingresso del cavaliere mentre Tina Cipollari è convinta che la dama lo manderà subito a casa.

La presentazione di Pietro a Uomini e Donne

“Mi chiamo Pietro Del Pozzo, ho 66 anni e ho due figli. Quattro anni fa ho perso mia moglie e volevo conoscerti perché sei una bella persona e sei una bella donna“, dice Pietro presentandosi in studio. “Mi sembri davvero una bella persona e, siccome quattro anni fa ho chiuso il cuore, spero di riaprirlo con te”, aggiunge ancora il cavaliere.

Gemma Galgani, visibilmente colpita, decide di conoscere meglio Pietro. Il cavaliere, così, resta in trasmissione e, dopo aver concluso la presentazione, balla con la dama di Torino che non perde le speranze di trovare l’amore.











