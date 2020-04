Pietro Delle Piane “Antonella Elia eterna bambina”/ “GF Vip? Mi ha commosso quando…”

Pubblicità

Antonella Elia ed il fidanzato Pietro Delle Piane, stanno trascorrendo questa quarantena insieme. Dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, infatti, la showgirl ha deciso di dare un’altra possibilità all’attore nonostante il gossip sul suo conto diffuso nel corso della sua permanenza nella Casa, dopo essere stato fotografato in compagnia della sua ex fiamma, Fiore Argento. Quello però, sembra ormai essere un capitolo archiviato per la coppia e di recente Pietro Delle Piane è tornato a parlare della sua Antonella in una lunga intervista tra le pagine del settimanale Nuovo, rivelando i progetti per il futuro che lo vede proprio al fianco della Elia. Durante la sua lontananza, Pietro ha spiegato qual è stato il momento in cui si è emozionato di più seguendola in Tv: “Quando le hanno fatto tracciare la linea della vita e ha detto di amarmi pazzamente… Una meravigliosa dichiarazione d’amore: non posso desiderare di più… Mi ha fatto commuovere”, ha rivelato. Nel corso della medesima intervista Pietro ha rivelato anche cosa di Antonella lo ha colpito al punto tale da farlo innamorare, ovvero il suo essere una eterna bambina, aspetto più volte ribadito nella Casa del GF Vip anche dalla stessa showgirl: “La spontaneità e la sincerità, che a volte sono disarmanti, ma la rendono un’eterna bambina… Quando la osservo giocare con mio figlio sembra una ragazzina”, ha rivelato l’attore.

PIETRO DELLE PIANE FIDANZATO DI ANTONELLA ELIA: I PROGETTI POST CORONAVIRUS

C’è una caratteristica che, a quanto pare, unisce fortemente Pietro Delle Piane e l’ex valletta di Mike Bongiorno Antonella Elia: “Una delle cose più belle di lei è il fatto di essere sempre senza filtri, anche con me”, ha dichiarato l’attore nell’intervista a Nuovo. Al momento la coppia sta condividendo questo periodo di isolamento forzato dopo aver deciso di trascorrere la quarantena insieme. Decisione per nulla semplice né scontata dopo quanto accaduto nei mesi di lontananza durante i quali però, a quanto pare, i loro sentimenti non sono affatto cambiati. Adesso è sempre Pietro a rivelare alla rivista specializzata in gossip cosa li attende nel futuro, una volta terminata l’emergenza Coronavirus: “Io e Antonella Elia ci concederemo una bella vacanza ai Caraibi… Amiamo entrambi il mare… E se dipendesse da noi, staremmo in acqua tutta la vita… L’acqua è l’elemento che ci unisce”, ha chiosato.



