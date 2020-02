Pietro delle Piane “Antonella Elia mi lascia?”/ Reazione choc a Mattino5: “Magari…”

Pietro delle Piane oggi è ospite a Mattino5 per parlare e rispondere a tutti coloro che in questi giorni gli hanno dato contro. In un primo momento sembra pacato e silenzioso, quasi irriconoscibile, ma man mano che gli argomenti vengono sviscerati tutto cambia e molti opinionisti presenti in studio, e la stessa Federica Panicucci, sorridono un po’ davanti alle sue spiegazioni e le sue ammissioni. Il momento più sconvolgente arriva non tanto quando lui cerca di difendere Antonella Elia per via della rissa con Valeria Marini ma quando la Panicucci gli fa sentire una serie di dichiarazioni in cui Antonella Elia, un po’ sorridendo in realtà, ammette di voler lasciare Pietro delle Piane così per stare un po’ tranquilla, e allora qual è la reazione di Pietro delle Piane? Niente lacrime e nemmeno dramma, il doppiatore sorride convinto di conoscere i suoi polli.

ANTONELLA ELIA LASCIA PIETRO DELLE PIANE? LUI SE LA RIDE A MATTINO5

Punzecchiato da Federica Panicucci, Pietro delle Piane poi risponde a tono:”Conoscendo Antonella non ci lasceremo, questa è una richiesta d’aiuto perché vorrebbe che io tornassi nella casa oppure può essere che questa cosa che è accaduta, la cosa con Fiore Argento, abbia deciso di lasciarmi, è un rischio, magari è finito l’amore da parte sua, conosco i miei polli e per questo non mi sento ferito. Mi sono stancato di questo circo mediatico intorno a questo finto tradimento”. Il doppiatore si offre quindi di tornare nella casa per rassicurare la sua amata ma nessuno crede alla sua reazione convinti che i due stiano mentendo approfittando al massimo di questa occasione che il Grande Fratello Vip rappresenta in termini di visibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA