Pietro Delle Piane, appello ad Antonella Elia/ “Diamoci un’altra possibilità…”

Pietro Delle Piane lancia un appello ad Antonella Elia dalla pagine del settimanale Nuovo Tv dopo la fine della loro storia d’amore. A confermare la rottura è stata l’opinionista del Grande Fratello Vip che, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha raccontato di aver chiuso definitivamente con lui. “Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili”, aveva raccontato la Elia a Silvia Toffanin. Pietro, però, è convinto di poter rimettere a posto le cose e, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, chiede una seconda possibilità.

PIETRO DELLE PIANE: “ANTONELLA ELIA PROVA ANCORA AMORE PER ME”

Pietro Delle Piane non si arrende e spera di poter riconquistare il cuore e la fiducia di Antonella Elia che, per il momento, non sembrerebbe disposta a tornare sui suoi passi. “Se lei prova ancora amore per me allora penso che dobbiamo darci un’altra possibilità”, ha dichiarato Pietro a Nuovo Tv. Dopo aver partecipato a Temptation Island lasciando da separati il villaggio dell’amore, la coppia aveva deciso di riprovarci ricominciando a frequentarsi. I problemi mai risolti, però, sarebbero tornati a galla spingendo la Elia a mettere un punto che, per ora, pare sia definitivo. Pietro, però, spera di farle cambiare idea. “Devo lavorare su me stesso. Chiedo scusa per quello che è successo, non accadrà più”, ha aggiunto Delle Piane. L’appello convincerà la Elia a tornare sui suoi passi? Per ora, pare che l’opionista del Grande Fratello Vip sia concentrata sul proprio lavoro.



