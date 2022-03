Pietro Delle Piane, chi è il compagno di Antonella Elia/ “Con lui è diverso”

Innamorarsi quando non si è più giovanissimi non è certamente semplice proprio perché si teme di restare delusi per l’ennesima volta e di non potersi rialzare come già accaduto in passato. In una situazione simile diventa quasi inevitabile essere diffidenti e temere che la persona che abbiamo di fronte abbia voglia solo di divertirsi. A volte, però, questo porta anche a essere più consapevoli dei propri sentimenti e a sapere davvero che tipo di persona si vuole avere al proprio fianco.

A vivere un momento simile c’è anche uno dei personaggi televisivi più noti, Antonella Elia, una che ha dimostrato in più occasioni di non avere molti peli sulla lingua. In occasione dela sua partecipazione a “Temptation Island Vip” insieme al compagno Pietro Delle Piane, infatit, la showgirl non aveva nascosto la sua amarezza per il comportamento di lui che era stato decisamente irrispettoso, oltre ad avere amoreggiato con una delle tentatrici. A distanza di tempo, però, i due sono riusciti a superare ogni dissapore e sono ora pronti a fare progetti per il futuro.

Pietro Delle Piane e l’amore turbolento con Antonella Elia: ora i due fanno progetti

Nonostante i problemi avuti nel passato, Pietro e Antonella ora sembrano pronti a fare sul serio. La showgirl sembra non avere dubbi all’idea di voler trascorrere il resto della vita con il compagno e fa quindi progetti importanti con lui: “Per me è la prima volta che ho una relazione così lunga – ha detto in un’intervista a ‘Diva e Donna’ –. È amore vero, ora stiamo insieme“.

Almeno per ora i due non convivono stabilmente, ma potrebbero farlo presto. A farle capire che Delle Piane sia davvero quello giusto c’è un dettaglio non da poco: “Se il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro ora è diverso“. Tra i loro progetti sembravano esserci anche le nozze, non resta che attendere per capire se questa volta sia la volta buona.

