Chi è Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia: la carriera

Puntata ricca di ospiti anche oggi pomeriggio, venerdì 10 ottobre 2025, nel salotto televisivo di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1. La conduttrice avrà il piacere di accogliere anche Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, che stanno insieme ormai da diversi anni e che da tempo stanno pianificando il matrimonio, anche se al momento una data effettiva non è stata ancora fissata.

Se di lei conosciamo ampiamente la sua carriera, in qualità di showgirl ed ex volto di Non è la Rai, che cosa sappiamo invece di lui? Originario di Cosenza e classe 1974, Pietro Delle Piane ha costruito negli anni una carriera da attore, esplosa soprattutto dopo la decisione di trasferirsi in pianta stabile a Roma nel 1999 e lì inseguire il suo sogno.

Pochi anni dopo aver raggiunto la Capitale, infatti, si è iscritto alla scuola di recitazione e dizione diretta da Fioretta Mari ed è poi arrivato il successo, soprattutto nei teatri di tutta Italia. La grande notorietà televisiva è poi arrivata negli ultimi anni, più precisamente nel 2020, quando assieme ad Antonella Elia ha preso parte in coppia a Temptation Island.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: l’incognita matrimonio

La storia d’amore tra Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane è stata caratterizzata negli ultimi anni da numerosi tira e molla. Dopo aver partecipato all’ottava edizione di Temptation Island, infatti, hanno fortificato la loro relazione seppur minata da allontanamenti e riavvicinamenti continui. Tra i numerosi alti e bassi, resta ancora l’incognita del matrimonio, da tempo nei loro piani futuri ma al momento ancora tutto da programmare.

In un’intervista rilasciata sempre a La volta buona lo scorso mese, la showgirl aveva svelato che la data delle nozze era stata fissata per San Silvestro ma rischia di essere rimandata: “Devo prima finire la casa, hanno fatto dei lavori schifosi! Come faccio a sposarmi se non ho nemmeno il tavolo con le sedie?”. Inoltre, in merito al suo amore per il compagno, ha aggiunto: “Mi commuovo perché Pietro è davvero nella mia anima, lo so sono patetica; ma è davvero così“.