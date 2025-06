Antonella Elia e l’amore per Pietro Delle Piane: chi è l’attore con cui ha vissuto una storia sulle montagne russe

Per anni la storia d’amore tra l’attore Pietro Delle Piane e la showgirl Antonella Elia ha travolto il mondo del gossip. Furiose litigate, gaffe e teneri riavvicinamenti mancati, fino alla reunion e ad un matrimonio che si celebrerà entro i prossimi sei mesi. Fa un po’ strano a chi ha seguito la coppia in questi anni, anche se ora Pietro e Antonella sembrano davvero aver trovato il giusto equilibrio. D’altronde l’attore è sempre stato un punto di riferimento importante per Antonella e lei, più di una volta, ha chiuso un occhio su alcuni suoi comportamenti discutibili.

Certo, la stessa Elia non dev’essere una partner facile e accomodante. Motivo per cui Pietro Delle Piane e la sua futura moglie, molte volte, sono arrivati allo scontro. Ricordiamo l’esperienza turbolenta a Temptation Island che sembrava aver messo al tappeto la coppia. Tra gelosie, incomprensioni e liti sembrava davvero finita. Invece oggi Pietro e Antonella sono più uniti che mai.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia, quando lei diceva “è finita per sempre”

Da qualche anno la coppia pare aver trovato il giusto equilibrio sentimentale e le chiusure del passato sono ormai un lontano ricordo. “Mi ha spaccato il cuore e non tornerò mai più con lui”, aveva detto lei dopo l’esperienza comune a Temptation Island. Con il tempo, evidentemente, l’attore cosentino ha saputo riconquistarla, rimediando ai suoi errori e, soprattutto, dimostrando di voler fare sul serio con il grande passo del matrimonio.

La richiesta è arrivata direttamente in tv e adesso ci sono anche data e location: Cortina, il prossimo 31 dicembre. La Elia è felicissima, d’altronde la sua vita è cambiata da quando c’è Pietro. “Con lui è cambiata ogni cosa”, assicura innamorata più che mai la showgirl.