Pietro Delle Piane, la storia d'amore sulle montagne russe con Antonella Elia e il matrimonio rinviato per "motivi pratici": ecco che cosa è successo

Da tanti anni, ormai, Antonella Elia e Pietro Delle Piane fanno coppia fissa nella vita quotidiana. La showgirl e l’attrice hanno vissuto momenti davvero difficili negli anni, tra alti e bassi, addii e riavvicinamenti.

Hanno partecipato insieme a Temptation Island, alcuni anni fa, rischiando di rompere definitivamente i fragili equilibri della loro storia d’amore. Solo con il tempo, Pietro e Antonella sono riusciti a trovare la giusta ricetta per restare uniti, superando gli ostacoli e le insidie dei loro caratteri così diversi.

Ed è anche arrivata la proposta di matrimonio da parte del buon Delle Piane, con le nozze che si sarebbero dovute celebrare entro fine anno ma che slitteranno a data destinarsi per via di alcune “problematiche” logistiche e organizzative della coppia. L’amore, dunque, vola ancora alto tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. Il “per sempre” pare solo rimandato.

Antonella Elia e la storia d’amore con Pietro Delle Piane: “Se penso a lui, mi commuovo…”

“Mi commuovo perché Pietro è davvero nella mia anima, lo so sono patetica, ma è davvero così”, aveva detto Antonella Elia in una bella intervista rilasciata a Caterina Balivo a La volta buona, a cui prese parte proprio con il compagno cosentino. Come dicevamo precedentemente, la loro relazione è stata più volte sulle montagne russe e ha regalato sorprese e scossoni non indifferenti.

Soprattutto durante le loro partecipazioni nei reality, che forse hanno fatto più male che bene ad entrambi. Ora nel futuro c’è il matrimonio, anche se la sua realizzazione appare lontana, come spiegato dalla stessa Elia. “Devo prima finire la casa, hanno fatto dei lavori schifosi! Come faccio a sposarmi se non ho nemmeno il tavolo con le sedie?”, aveva tuonato Antonella, spiegando i motivi del rinvio.

