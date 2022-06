Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia/ Lei: “E’ stato un disastro ma…”

Pietro delle Piane ed Antonella Elia, una storia sull’altalena delle emozioni

Va tutto a gonfie vele tra Pietro delle Piane ed Antonella Elia, nonostante gli alti e bassi che da sempre caratterizzano il loro rapporto. Vivere su un’altalena di emozioni è ormai la regola per Antonella e Pietro, lo sanno bene gli appassionati di Temptation Island, che alcune stagioni fa li avevano visti sprofondare in una crisi fatta di tradimenti e colpi di scena. Oggi Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno messo tutto alle spalle, come dimostra la recente fuga romantica in Egitto. I due, dopo un lungo tira e molla, si sono ritrovati e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi. “Pietro – ha raccontato Antonella in una bella intervista al “Corriere della sera” – ha 11 anni in meno di me, è giovane, intatto, puro. Mi fa divertire moltissimo. A Temptation è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire”.

Antonella Elia su Pietro delle Piane: “Si è fatto odiare da tutti”

L’esperienza televisiva a Temptation è costata cara a Pietro delle Piane, che è diventato uno dei personaggi più “detestati” dal pubblico, complice il suo atteggiamento provocatorio e le sue continue mancanze di rispetto nei confronti di Antonella Elia. “Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo. Mi trasferisce il senso della famiglia. Io sono sempre stata un cane sciolto, randagia. Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme a un uomo”, ha raccontato la showgirl. Con Pietro, nonostante tutto, si sente protetta e coccolata. Per questo motivo ha deciso di perdonarlo e concedergli l’ennesima chance, che a quanto pare, questa volta, Pietro non sta sciupando.

