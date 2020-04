Pietro Delle Piane: “con Antonella Elia quarantena a luci rosse”/ “Mi è mancata”

Pubblicità

Tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane procede tutto a gonfie vele. L’ex gieffina ha perdonato il fidanzato dimenticando le foto in cui lui era stato beccato con Fiore Argento e che erano state pubblicate mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Come aveva annunciato durante la finale del reality, però, Antonella si sta facendo corteggiare nuovamente dal fidanzato. Pietro Delle Piane, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo ha raccontato che la famosa notte di passione che sognava non c’è stata. “Tra di noi va tutto bene, è come se la nostra storia fosse ricominciata daccapo – ha spiegato rivelando di non aver ancora utilizzato il barattolo di miele che Antonella ha portato via dalla Casa – . Il barattolo è intatto, in attesa di essere usato. Ma quando verrà utilizzato sarà meglio di come immaginavo. La nostra sarà una quarantena a luci rosse”.

PIETRO DELLE PIANE: “DI ANTONELLA ELIA MI E’ MANCATO TUTTO”

Stare lontano da Antonella Elia non è stato facile per Pietro Delle Piane che confessa di aver sentito profondamente la mancanza della fidanzata. “Mi è mancato tutto. Antonella è una donna molto presente e mi chiama quattro o cinque volte al giorno e che mi invia tanti messaggi per confrontarsi con me e chiedere il mio parere – ha raccontato – . Avevo sottovalutato questo. Non è stato facile il 14 marzo festeggiare il nostro primo anno d’amore, visto che lei era al Gf Vip”. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 Antonella ha mostrato un carattere difficile, ma Pietro svela di essersi innamorato della donna proprio per alcuni lati del suo carattere. “La spontaneità e la sincerità, che a volte sono disarmanti, ma la rendono un’eterna bambina […]Quando la osservo giocare con mio figlio sembra una ragazzina“, ha concluso Pietro che, appena finirà la quarantena, ha intenzione di concedersi una vacanza con la fidanzata.



